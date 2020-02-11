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11 февраля, 18:31

Депутаты предлагают сделать экс-президентов РФ пожизненными сенаторами

фото ЗакС политика Депутаты предлагают сделать экс-президентов РФ пожизненными сенаторами

Члены рабочей группы по подготовке изменений в действующий Основной закон страны выступили с предложением наделить бывших президентов страны правом становиться пожизненными членами Совфеда, передает "Интерфакс".

В случае если данная корректива будет одобрена, то экс-главы государства получат возможность работать сенаторами после окончания срока своих полномочий или досрочной отставки.

Кроме того, в рабочей группе сочли резонным увеличить общее количество сенаторов - с 17 до 30 - которых в Совфед направляет президент. Семеро из них смогли бы трудиться там на постоянной основе при жизни, остальные - по 6 лет. Однако ответственную и "бессрочную" должность доверили бы лишь выдающимся российским ученым, врачам, деятелям культуры и другим.

Первым с идеей назначать сенаторов пожизненно выступил научрук Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Напомним, президент известил о намерении провести конституционную реформу во время оглашения послания Федеральному собранию. В числе корректив имеются, например, следующие: ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

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