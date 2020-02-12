ЗакС и «четкие ответы» Сысоева

Чем должен заниматься в городском парламенте бывший футболист? Спор по этому вопросу стал самой интересной частью состоявшегося 12 февраля заседания петербургского Заксобрания. Также депутаты начали битву против неплательщиков за парковочные места и продлили региональную программу материнского капитала. В конце заседания председателю комитета по законодательству Денису Четырбоку вручили обращение от 11 депутатов с просьбой начать парламентское расследование обстоятельств сноса СКК и гибели рабочего Матвея Кучерова.

По инициативе фракции «Единая Россия» Законодательное собрание продлило до 2026 года срок действия региональной программы материнского капитала. Соответствующий законопроект в повестку заседания с голоса внесла депутат Елена Киселева. Она заявила, что документ разработан в рамках исполнения поручений, который президент Владимир Путин дал во время недавнего послания Федеральному собранию.

Критиковать проект закона никто не стал, но беспартийный депутат Михаил Амосов поинтересовался, почему инициатива вносится с голоса и без обсуждения на совете фракций. Амосов регулярно выступает с подобными претензиями. Вопрос «К чему такая спешка?» на пленарных заседаниях задавался им неоднократно, но на этот раз председатель ЗакСа Вячеслав Макаров почувствовал подвох.

- Так, все понятно. Присаживайтесь, Елена Юрьевна, - прекратил дискуссию Макаров.

Амосов с места крикнул, что ему ничего не понятно, но эта реплика осталась незамеченной. Позже он вернулся к теме внесения вопросов с голоса во время своего выступления, но спикер ЗакСа не стал на это реагировать. Продолжения начавшегося на первом февральском заседании спора двух депутатов не последовало. Макаров, напомним, неделю назад обвинял Амосова в связях с «администрацией», которая, по его словам, делает из парламентария лидера оппозиции.

ЗакС рассмотрел сразу две внесенные муниципалами поправки в закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Причем инициатива местного совета МО «Полюстрово» была разработана в 2015 году, а МО «Народный» - в 2012-м. С тех пор и состав советов обновился и закон, который предлагалось изменить, правился несколько десятков раз. Предложения муниципалов в существующей формулировке оказались неактуальны. Большинство депутатов ЗакСа предпочли вообще никак по ним не высказываться. По законопроекту «Народного», например, проголосовали только три человека: двое за, один – против.

Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») объяснил ЗАКС.Ру, что Заксобрание сейчас «разгребает законотворческие завалы».

- К сожалению, субъекты права законодательной инициативы не могут отозвать свой документ, когда он проголосован во втором чтении. Они могут отозвать только на стадии первого чтения. Ситуация зашла уже далеко. Единственная возможность избавиться от этих документов, чтобы они не пылились, не отвлекали внимание депутатского корпуса и вас, журналистское сообщества, это их отклонить, что и было сделано сегодня, - прокомментировал Четырбок.

Вместе со своим коллегой из комитета по законодательству, депутатом КПРФ Александром Рассудовым, он также выступил соавтором федерального законопроекта по борьбе с гражданами, не желающими платить за коммерческие парковки. Петербургские парламентарии предлагают внести изменение в КоАП, согласно которому городские чиновники смогут требовать персональные данные нарушителей у МВД.

По словам Рассудова, за все время действия платных парковок их пользователи не доплатили городу около 2 млрд рублей.

- Чтобы было понятно, это стоимость школы на 1100 учеников, - добавил представитель КПРФ.

Инициативу поддержали большинство депутатов, но ее принятию в первом чтении предшествовала достаточно продолжительная дискуссия. В частности, «яблочник» Борис Вишневский обратил внимание, что взимаемая плата пойдет в казну « Городского центра управления парковками», а неплохо было бы направить ее на социальные нужды, например, сделать льготы для инвалидов в тех же паркингах.

Законопроект он предложил скорректировать так, чтобы наказывались в первую очередь те, кто паркуется на газонах и детских площадках. Оксана Дмитриева из Партии Роста добавила, что чем больше будет штрафов, тем чаще люди станут парковаться на газонах и в других неположенных местах.

Еще более оживленная дискуссия развернулась, когда свой законопроект вышел представлять самый молодой депутат ЗакСа, 25-летний член ЛДПР Виктор Сысоев. Текст предложенной инициативы состоял из двух строчек – Сысоев предложил отнести фитнес-центры к городским объектам физкультурно-спортивной деятельности.

Однако оппозиционные депутаты Максим Резник и Борис Вишневский начали расспрашивать автора законопроекта о его отношении к сносу СКК «Петербургский», всячески подчеркивая, что Сысоев сам в прошлом футболист петербургского «Динамо» и ему тема должны быть небезразлична. Законодатель из ЛДПР ответил, что его инициатива относится только к фитнес-центрам.

- Вы же в прошлом профессиональный футболист, вам должно быть дорого все то, что связано с историей футбола. Мне хотелось бы понять, вы как депутат, который разрабатывает инициативы, связанные с физической культурой и спортом, вы будете инициировать какое-то решение, связанное с фактическим сносом спортивно-концертного комплекса, очень прочно связанного с историей нашего спорта ленинградского и петербургского? Будете ли добиваться наказания нарушителей? Готовы ли поддержать идею депутатского расследования? – спросил Вишневский.

- Спасибо. Это вопрос или выступление? – уточнил Сысоев.

Услышав, что вопрос, он снова заявил, что не понимает, какое это имеет отношение к теме фитнес-центров.

- Очень грамотно, - похвалил его спикер ЗакСа Макаров, а почти вся фракция «Единой России» начала аплодировать.

Когда к трибуне подошел записавшийся выступать Вишневский, с некоторых мест раздавались смешки. «Яблочник» заявил, что не видит повода ни смеяться, ни аплодировать.

- Видимо, это показывает отношение этого аплодирующего большинства к сносу СКК, гибели человека и тому, что был разрушен объект, прочно связанный с историей нашего города, - добавил депутат. – Меня крайне огорчает, что, заботясь о фитнес-центрах, и коллега Сысоев, и алодировавшее ему большинство не считают нужным отреагировать на ситуацию, которая возмутила огромное количество горожан.

В защиту депутата-футболиста выступил спикер ЗакСа Макаров. Он упрекнул оппозиционеров, в том, что те «ерничают» и издеваются, постоянно подчеркивая, что Сысоев – футболист и спортсмен. По мнению Макарова, депутат от ЛДПР будет заседать в парламенте еще долго и через много лет, умудренный опытом, расскажет всем, «что представляют из себя депутаты Законодательного собрания», которые только что задавали ему вопросы.

- Спасибо вам за доклад, за четкие и грамотные ответы, которым аплодировали депутаты Законодательного собрания. Это очень редкость великая, когда депутаты аплодируют своему коллеге. Вот Вишневский выходил – ему никто не аплодировал, - поблагодарил Сысоева спикер. Депутаты-единороссы снова засмеялись.

Резник тему СКК на этом не оставил и в самом конце заседания передал единороссу Четырбоку обращение с просьбой начать процедуру парламентского расследования обстоятельств сноса СКК и гибели рабочего Матвея Кучерова. Четырехстраничный документ подписали 11 депутатов оппозиционных фракций. Две последние подписи Резник собрал уже во время заседания.

Четырбок уже после рассмотрения всех вопросов повестки сообщил журналистам, что еще не успел ознакомиться с текстом обращения и точно ничего не может сказать о возможности парламентского расследования.

- Смотря что депутаты просят расследовать. Есть у нас правоохранительные органы, которые расследуют уголовные дела. Насколько мне известно, уголовное дело было возбуждено по факту нарушения техники безопасности. Если депутаты требуют расследования, то это в компетенции не Законодательного собрания, а следственных органов. Насколько я знаю, вопрос находится на контроле у центрального аппарата, мы сюда вмешиваться не можем. Если речь идет о других вопросах, которые находятся в ведении Законодательного собрания, то мы вполне можем такое расследование инициировать, - заявил Четырбок.

В течение ближайших трех недель вопрос о парламентском расследовании должен быть включен в повестку заседания комитета по законодательству. На него пригласят как депутатов-инициаторов, так и других заинтересованных лиц, в том числе чиновников Смольного. Комитет решит, выносить ли проект постановления по этой теме на пленарное заседание ЗакСа. Пока все попытки инициирования депутатского расследования не доходили дальше заседания комитета по законодательству. Ранее оппозиционные депутаты предлагали коллегам изучить обстоятельства разгона митинга против повышения пенсионного возраста и плохой зимней уборки города. Каждый раз единороссы находили повод не проводить расследования.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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