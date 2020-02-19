Смольный согласовал митинг левых сил, посвященный делу "Сети"*

Комитет Смольного по вопросам законности согласовал представителям левых сил митинг в поддержку фигурантов дела «Сети» на 22 февраля в парке Екатерингоф, сообщили представители оргкомитета во «ВКонтакте».

Начало митинга – в 15:00. Заявленное количество участников – до 700 человек.

Заявку представители левых сил подали 15 февраля. Митинг они собираются посвятить делу «Сети» и «проблемам соблюдения законности следственными и судебными органами».

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор. Того же от генпрокурора потребовали депутаты ЗакСа.

*«Сеть» признана террористической организации и запрещена в РФ