Журналисты "России 24" приходили в СИЗО к фигуранту дела "Сети" Шакурскому

Съемочная группа телеканала «Россия 24» приходила в СИЗО-1 в Пензе к фигуранту дела «Сети» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация) Илье Шакурскому, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Сергея Моргунова.

«Сегодня был у Ильи. Он говорит, что к нему приходили с "России 24", с камерами. Спрашивали про документы», - сказал Моргунов.

По его словам, сотрудники телеканала ждали Шакурского в следственном кабинете и спрашивали его про «манифест». Шакурский отвечать на их вопросы без адвоката отказался и спросил, почему журналистов не было на заседании суда, на котором эти документы рассматривались.

«Они [сотрудники «России 24»] сказали, что узнали про дело только сейчас из-за большого резонанса», - сказал Моргунов, добавив, что Шакурский намерен подать заявление в администрацию СИЗО с требованием не проводить интервью без адвоката.

Шакурский – один из осужденных фигурантов дела «Сети». Его приговорили к 16 годам колонии.

В общей сложности военный суд приговорил фигурантов этого дела в Пензе к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор. Того же от генпрокурора потребовали депутаты ЗакСа.