18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:59

Журналисты "России 24" приходили в СИЗО к фигуранту дела "Сети" Шакурскому

фото ЗакС политика Журналисты "России 24" приходили в СИЗО к фигуранту дела "Сети" Шакурскому

Съемочная группа телеканала «Россия 24» приходила в СИЗО-1 в Пензе к фигуранту дела «Сети» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация) Илье Шакурскому, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Сергея Моргунова.

«Сегодня был у Ильи. Он говорит, что к нему приходили с "России 24", с камерами. Спрашивали про документы», - сказал Моргунов.

По его словам, сотрудники телеканала ждали Шакурского в следственном кабинете и спрашивали его про «манифест». Шакурский отвечать на их вопросы без адвоката отказался и спросил, почему журналистов не было на заседании суда, на котором эти документы рассматривались.

«Они [сотрудники «России 24»] сказали, что узнали про дело только сейчас из-за большого резонанса», - сказал Моргунов, добавив, что Шакурский намерен подать заявление в администрацию СИЗО с требованием не проводить интервью без адвоката.

Шакурский – один из осужденных фигурантов дела «Сети». Его приговорили к 16 годам колонии.

В общей сложности военный суд приговорил фигурантов этого дела в Пензе к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В  основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторыкниготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор. Того же от генпрокурора потребовали депутаты ЗакСа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:56 "Движение демократического обновления" выступило за пересмотр дела "Сети"

20 февраля, 12:22 Геннадий Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети"

19 февраля, 18:41 Смольный согласовал митинг левых сил, посвященный делу "Сети"*

19 февраля, 13:57 Амосов вслед за коллегами-депутатами призвал Генпрокуратуру отменить приговоры по делу "Сети"*

19 февраля, 11:53 Депутаты ЗакСа просят Генпрокуратуру оспорить приговоры фигурантам дела "Сети"*

19 февраля, 11:05 Новые мировые судьи Петербурга не слышали о деле "Сети"* и политрепрессиях в России

18 февраля, 19:08 Союз журналистов Петербурга требует от Генпрокуратуры опротестовать приговор по делу "Сети"*

18 февраля, 18:25 В Туле прокуратура по просьбе центра "Э" проверит поддержавший бойкот по делу "Сети" книжный

18 февраля, 17:45 Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

18 февраля, 14:59 Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:12 Лукашенко рассказал о предложенной Путиным компенсации в 300 млн долларов

11:55 СМИ: Замглавы минимущества Мурманской области задержан за взятку

11:54 Главу района в Псковской области будут судить по уголовной статье

11:39 Ходорковский о взыскании 50 млрд долларов с РФ: Деньги возьмут не с граждан

11:35 Главу "Общественного вердикта" оштрафовали на 100 тысяч рублей

11:17 Максим Шевченко: Приглашение Шнурова способно уничтожить единороссов и ЛДПР

11:02 Депутат Заксобрания Ленобласти Петров заявил, что его заказали

10:56 "Движение демократического обновления" выступило за пересмотр дела "Сети"

10:12 Путин присвоил Плугину звание генерал-лейтенанта полиции

9:59 Журналисты "России 24" приходили в СИЗО к фигуранту дела "Сети" Шакурскому

9:31 Силуанов оценил потери экономики РФ из-за коронавируса в миллиард рублей в день

20 февраля, 20:56 Фонду Михалкова дали из бюджета 2,8 млрд рублей на мероприятия патриотического толка

20 февраля, 20:27 Петрозаводский депутат оскорбил жителей, рассердил этим горсовет и извинился

20 февраля, 19:51 Активисты Красносельского района удручены прошедшим отчетом администрации

20 февраля, 19:49 «Главный экспонат» Партии роста

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru