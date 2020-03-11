Поддержавшие несменяемого

Против поправки Валентины Терешковой, дающей возможность Владимиру Путину переизбраться на пятый и шестой президентские сроки, проголосовали только два депутата Госдумы от Петербурга. Это коммунисты Владимир Бортко и Сергей Пантелеев. Поддержали идею депутат-космонавтки 11 петербургских парламентариев из трех фракций. Некоторые из них не захотели объяснять ЗАКС.Ру, для чего это сделали, другие принялись рассуждать о внешней угрозе, козыре России в международной политике и демократичности Путина.

фото: duma.gov.ru

Инициативу единоросса Валентины Терешковой помимо ее однопартийцев поддержали депутаты Госдумы от ЛДПР и «Справедливой России». Жириновцы – в полном составе, включая петербургского депутата Олега Лаврова.

У эсеров во втором чтении против высказался только астраханец Олег Шеин, представляющий левое крыло партии. При рассмотрении вопроса в третьем чтении он не голосовал. В прошлом активный участник профсоюзного движения, Шеин - один из самых принципиальных и медийных справороссов. В региональном Telegram-канале партии «Справедливый Петербург» нередко можно встретить перепосты его сообщений. Однако позицию Шеина по главному вопросу этого политического сезона петербургские депутаты «Справедливой России» Елена Драпеко и Олег Нилов не разделили. Оба проголосовали за обнуление президентских сроков.

Нилов уже после принятия законопроекта об изменении Конституции в третьем чтении сделал в своем Instagram пост «Мои поправки обнуления». В нем он перечислил свои непринятые предложения к основному закону страны: «обнулить» пенсионную реформу, «обнулить» мораторий на смертную казнь для террористов, «обнулить иностранных агентов во власти» и так далее. Отвечать на вопрос ЗАКС.Ру, почему он голосовал за поправку Терешковой, политик не стал. Вместо этого он предложил пообщаться о его предложениях.

- Посмотрите мой сайт, мой Instagram, мой Twitter. Там мои поправки представлены. Мне этот подход не очень нравится – комментировать чью-то поправку, не комментируя мои поправки, - заявил Нилов.

Объяснений, почему он решил обнулить не только пенсионную реформу, но и президентские сроки Путина, в соцсетях депутата ЗАКС.Ру найти не удалось. Зато на его сайте и YouTube-канале 10 марта была выложена запись программы «Пусть говорят», в которой депутат рассуждал о том, что по телевизору необходимо показывать героев труда и войны, а Конституция должна еще больше расширить приоритет внутрироссийских нормативно-правовых актов над международными.

О поправке Терешковой в своих социальных сетях написал депутат «Единой России» Михаил Романов, представляющий в нижней палате парламента южные районы Петербурга. Поздно вечером 10 марта на его страницах в Facebook и «ВКонтакте» появился пост, в котором перечислялись сначала социально ориентированные предложения по изменению Конституции, а затем, в самом конце, поддержанная Путиным и принятая депутатами идея об обнулении президентских сроков.

В беседе с ЗАКС.Ру Романов сообщил, что решил голосовать «за», потому что депутат Терешкова произнесла свою парламентскую речь убедительно. По мнению единоросса, Родине поможет даже гипотетическая возможность участия Путина в выборах.

фото: официальная группа Михаила Романова "ВКонтакте"

- Сейчас очень много наших и внутриполитических, и внешнеполитических процессов завязано на одно лицо. Конечно, эта поправка – поправка спокойствия. Она дает элитам и многим участникам политических процессов, в том числе на международной арене, понимание, что потенциально наш президент Владимир Владимирович Путин сможет участвовать в выборах. Но вопрос участия или неучастия – это его право и он об этом тоже четко сказал: «2024 год наступит – поживем-увидим», - заявил Романов.

Единоросс Сергей Вострецов, избравшийся в Госдуму от западных районов Петербурга тоже высказал свою позицию на личной странице «ВКонтакте». Вечером 10 марта он перепечатал несколько публикаций СМИ со своими комментариями, в которых утверждал, что Путин как никто другой сможет помочь стране в случае военной угрозы и выразил уверенность, что действующий президент примет решение, «исходя из обстановки, которая будет в мире в 2024 году».

Депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы генсовета «Единой России» по поддержке гражданского общества Сергей Боярский в своем Twitter выложил собственный комментарий только о поправке, связанной с закреплением в Конституции мер поддержки НКО.

Поддержали предложение Терешковой и другие, менее медиактивные петербургские единороссы: Игорь Дивинский, Владимир Катенев, Евгений Марченко, Юрий Петров. Самый же активный в инфополе депутат Виталий Милонов, судя по информации на сайте Госдумы, ни во втором, ни в третьем чтении не голосовал. Милонов заявил ЗАКС.Ру, что произошла техническая ошибка и он уже направил бумагу с просьбой, чтобы его голос зачли. Он заверил, что поддерживает поправку своей коллеги Терешковой, потому что считает идею всенародного голосования по поправкам в Конституцию демократической.

- Люди наши, русские граждане, имеют право определить, готовы они к переходным положениям об обнулении сроков или не готовы. Я считаю, что это очень демократично – не отказывать людям в праве выбора, ссылаясь на положения документа, принятого 27 лет назад, а отталкиваться от волеизъявления россиян. Если бы это принималось без обсуждения с людьми, тогда оппоненты, может быть, имели бы основание говорить, что так нельзя делать. Мы понимаем, что за этим референдумом (имеется в виду всенародное голосование – прим. ЗАКС.Ру) будут следить миллионы, в том числе недобрых глаз. Поэтому наша задача, чтобы не было каких-то серьезных нарушений, - прокомментировал Милонов.

Среди депутатов от Ленобласти почти единодушие. Все кроме члена КПРФ Сергея Пантелеева, представляющего в Думе и Петербург, и соседний регион, проголосовали за поправку Терешковой. Помимо представителей «Единой России», предложение поддержал Игорь Ананских из «Справедливой России». Из областных депутатов в голосовании не участвовал только единоросс и экс-чиновник правительства Ленобласти Сергей Яхнюк.

В Совете Федерации против проголосовал только один человек – коммунист Вячеслав Мархаев, представляющий Иркутскую область. Петербургские сенаторы Валентина Матвиенко и Андрей Кутепов высказались «за». Выступая перед Совфедом Матвиенко назвала рассматриваемые поправки «историческими». По ее мнению, предоставление Путину возможности переизбраться на новый срок обусловлено объемом задач, которые стоят перед Россией и с которыми он – если доверит народ – справится как никто другой.

«Некоторые отдельные эксперты, политики тут же сделали вывод, что основная цель конституционной реформы была именно в обнулении президентских сроков. Это, естественно, не так. Во-первых, такими высказываниями такие эксперты пытаются обнулить значение актуальных, системных поправок в Конституцию, серьезных социальных гарантий для наших граждан. Во-вторых, чтобы сохранить власть есть немало других легитимных вариантов, которые можно было провести просто через Федеральное собрание. Но для президента всегда было важно мнение людей. Неизменное уважение к мнению граждан своей страны. Именно поэтому он предложил всенародное голосование по поправкам в Конституцию», - отметила председатель Совфеда.

Не стали голосовать по поправкам три сенатора. Среди них – вдова экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова, представляющая в Совфеде республику Тыва. Она пыталась призвать коллег рассматривать поправки по отдельности, а не пакетом, и удивилась, что свою фундаментальную поправку Терешкова внесла в Госдуму «с голоса».

«Такая фундаментальная поправка принималась с голоса! Почему ее за три дня нельзя было внести в установленном порядке? Это все подрывает легитимность всего этого», - цитирует слова Нарусовой РБК.

В четверг, 12 марта, наряду с другими региональными парламентами поправки в Конституцию должно одобрить Законодательное собрание Петербурга. С раннего утра у его стен пообещали стоять в одиночных пикетах активисты «Яблока», «Мирного сопротивления» и других организаций. Происходящие в стране процессы они назвали узурпацией власти.

Сергей Еремеев

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