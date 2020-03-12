"МегаФон": Сбой в трансляции заседания ЗакСа был оперативно устранен

Интернет-трансляция состоявшегося 12 марта заседания Законодательного собрания была прервана примерно на 45 минут, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе компании «МегаФон», обеспечивающая онлайн-вещание из Мариинского дворца.

«12 марта в начале трансляции произошёл сбой, который был оперативно устранён сотрудниками МегаФона, постоянно дежурившими на мероприятии. С 10-45 трансляция осуществлялась в штатном порядке. Трансляции заседания петербургского ЗакСа успешно осуществляются каждую среду уже более 10 лет», - прокомментировали в компании инцидент.

Видеотрансляция на сайте Заксобрания прервалась во время обсуждения поправок в Конституцию. В эфир не попали выступления оппозиционных депутатов, критиковавших поправки Владимира Путина и депутатов Госдумы от «Единой России». Трансляция возобновилось незадолго до выхода на трибуну спикера ЗакСа, единоросса Вячеслава Макарова, высказавшегося за изменение основного закона страны.

Макаров заявил о непричастности Законодательного собрания к перебою с видеотрансляцией и несколько раз за время заседания резко высказался в адрес подрядчика, организующего интернет-вещание.

- Компания «МегаФон» вообще должна уйти с рынка. За тот случай, который произошел сегодня, - заявил спикер ЗакСа.

Также он распорядился создать парламентскую комиссию, которой предстоит разобраться, почему возникли проблемы с трансляцией. Ее возглавил вице-спикер Сергей Соловьев. Оппозиционный депутат Максим Резник сообщил ЗАКС.Ру, что тоже планирует работать в этой комиссии.

Напомним, ЗакС одобрил проект постановления о поправках в Конституцию, подразумевающие, в том числе, возможность для Владимира Путина на участие в новых президентских выборах. «Против» проголосовали только четыре из 49 депутатов.

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