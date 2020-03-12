18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:45

"МегаФон": Сбой в трансляции заседания ЗакСа был оперативно устранен

фото ЗакС политика "МегаФон": Сбой в трансляции заседания ЗакСа был оперативно устранен

Интернет-трансляция состоявшегося 12 марта заседания Законодательного собрания была прервана примерно на 45 минут, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе компании «МегаФон», обеспечивающая онлайн-вещание из Мариинского дворца.

«12 марта в начале трансляции произошёл сбой, который был оперативно устранён сотрудниками МегаФона, постоянно дежурившими на  мероприятии. С 10-45 трансляция осуществлялась в штатном порядке. Трансляции заседания петербургского ЗакСа успешно осуществляются каждую среду уже более 10 лет», - прокомментировали в компании инцидент.

Видеотрансляция на сайте Заксобрания прервалась во время обсуждения поправок в Конституцию. В эфир не попали выступления оппозиционных депутатов, критиковавших поправки Владимира Путина и депутатов Госдумы от «Единой России». Трансляция возобновилось незадолго до выхода на трибуну спикера ЗакСа, единоросса Вячеслава Макарова, высказавшегося за изменение основного закона страны.

Макаров заявил о непричастности Законодательного собрания к перебою с видеотрансляцией и несколько раз за время заседания резко высказался в адрес подрядчика, организующего интернет-вещание.

- Компания «МегаФон» вообще должна уйти с рынка. За тот случай, который произошел сегодня, - заявил спикер ЗакСа.

Также он распорядился создать парламентскую комиссию, которой предстоит разобраться, почему возникли проблемы с трансляцией. Ее возглавил вице-спикер Сергей Соловьев. Оппозиционный депутат Максим Резник сообщил ЗАКС.Ру, что тоже планирует работать в этой комиссии.

Напомним, ЗакС одобрил проект постановления о поправках в Конституцию, подразумевающие, в том числе, возможность для Владимира Путина на участие в новых президентских выборах. «Против» проголосовали только четыре из 49 депутатов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:24 Руководство «МегаФона» заявило о невиновности компании в проблемах с трансляцией ЗакСа

17:21 Депутат якутского Госсобрания сдала мандат, протестуя против поправок в Конституцию

17:16 Озера и реки Гатчинского парка очистят от загрязнений

16:54 В Ленобласти реновируют восемь детских садов

16:46 Дольщиков ГК "Норманн" вызвали к следователю на допрос

16:32 Задержанных у ЗакСа активистов оставляют на ночь в отделе полиции

16:30 Чиновники добиваются уголовного преследования для вандала, повредившего усадьбу Витцеля

16:20 В отношении экс-кандидата в Мосгордуму прекратили дело о нежелательной организации

15:59 Шестун назвал свое уголовное дело признаком "уничтожения России"

15:38 Муниципал: Глава МА округа "Коломна" получил штраф за несоблюдение закона в сфере госзаказа

15:24 Яшин указал на самую "шулерскую" для него конституционную поправку

15:07 Петербургский депутат Вострецов уступил в борьбе за награду «Сексист года»

14:51 Спикер Госдумы: Не нефть и газ наши преимущества, наше преимущество - Путин

14:45 "МегаФон": Сбой в трансляции заседания ЗакСа был оперативно устранен

14:31 Дело об убийстве знакомого фигурантов дела "Сети" передано в центральный аппарат СК

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru