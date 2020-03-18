Депутат Ковалев перечислил свои вопросы к борцам с коронавирусом из Смольного

Лидер фракции “Справедливая Россия” в Законодательном собрании Петербурга Алексей Ковалев в конце состоявшегося 18 марта заседания городского парламента озвучил с трибуны вопросы, которые хотел задать вице-губернатору по здравоохранению Олегу Эргашеву, не явившемуся на “парламентский час” в ЗакС.

- Что будет, если одновременно в наши больницы и стационары попадут несколько тысяч человек, инфицированных вирусом, как это было в Италии и ранее в Китае? Справятся ли медицинские учреждения? - начал эсер.

По данным Ковалева, в Петербурге много аппаратов для искусственной вентиляции легких, однако он сомневается, что в городе достаточно специалистов, способных с ними обращаться. Депутат признался, что хотел поинтересоваться у чиновника, принимаются ли меры по мобилизации ушедших на пенсию профессионалов и готово ли правительство выделить деньги из резервного фонда на оплату их труда.

Эсера также удивляет, что в городе до сих пор не закрыты все школы и другие места массового скопления людей.

- Ничего в этом направлении не делается. Федеральные музеи закрыты, а наши музеи до сих пор работают. Необходимо немедленно принять элементарные меры для предотвращения взрывного распространения коронавируса, - заключил Ковалев.

Напомним, ранее Законодательное собрание анонсировало участие вице-губернатора в “часе правительства” в рамках заседания 18 марта. Ожидалось, что Эргашев ответ на вопросы депутатов о борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Однако чиновник не явился в Мариинский дворец. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что Эргашев принимает участие в объездах пунктов забора материалов для проведения тестов на коронавирус. Возмущение отсутствием члена городского правительства в Мариинском дворце также выразили депутаты Максим Резник и Борис Вишневский.

Сергей Еремеев

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