Споры ЗакСа перед словом президента

За несколько часов до состоявшегося 25 марта президентского обращения к россиянам прошло очередное заседание петербургского парламента. Депутаты от «Единой России» планировали сделать главными темами дня экскурсии по крышам и собак-помощников. Оппозиционеры подняли вопрос коронавируса и получили обвинения в самопиаре.

Слово "коронавирус" ни разу не прозвучало за первый час заседания Заксобрания Петербурга. Говорили о собаках-поводырях, домах-памятниках, руферах-нелегалах и культурно-познавательном туризме, но только не о главной мировой проблеме последних недель.

В начале второго часа работы парламента на трибуну вышел лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он заявил, что комитету по законодательству ЗакСа стоило бы подготовить инициативы о помощи пострадавшим от инфекции.

- Что необходимо сделать, так это в ситуации, когда очень серьезно страдают и граждане, частично остающиеся без работы, и организации малого бизнеса, продумывать, как им помочь. Что им делать, если они не могут работать, но вынуждены по-прежнему платить арендную плату? Что делать тем, кто остался без работы, но вынужден оплачивать жилищно-коммунальные услуги и кредиты? - посоветовал Вишневский.

Ему вторил беспартийный Максим Резник, который заявил, что в будущем историки, когда посмотрят запись этого заседания, усомнятся, что депутаты заседали именно 25 марта, в разгар пандемии.

- Любая семья сейчас корректирует бюджет в сложившихся условиях. Почему наша большая семья это не обсуждает? - недоумевал Резник. - Уважаемый Юрий Борисович [Шестериков], уважаемый Вячеслав Серафимович [Макаров], может прозвучит сегодня на заседании вопрос, будет ли корректировка бюджета по статье здравоохранение?

Наконец, оба депутата заявили, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию нужно переносить с 22 апреля. О планирующемся обращении Владимира Путина к россиянам на тот момент еще не было известно. Когда вопрос о переносе поднял Вишневский, Макаров отключил ему микрофон. После того как Резник в своем выступление назвал решение провести плебисцит в апреле «преступным», Макаров сам вышел на трибуну и выступил в защиту как всенародного голосования, так и городских властей с их оперштабом по противодействию распространению коронавируса.

У многих наблюдавших за ходом событий в зале заседаний могло возникнуть чувство дежавю. Нечто подобное в ЗакСе было и неделю назад, вплоть до формулировок. Макаров вновь обвинил оппонентов в зарабатывании политических очков на коронавирусе. Были и новые претензии. Например, на этот раз спикер ЗакСа поставил в вину оппозиционным депутатам, что их помощники приходят в Мариинский дворец простуженными, игнорируя принятые меры безопасности.

Макаров, допуская, что перенос голосования по Конституции состоится, не упустил возможности лишний раз похвалить президента за внесенные поправки. Их председатель парламента назвал «величайшими».

- Для абсолютного большинства это жизненно необходимо. Были бы такие поправки в Конституции Советского Союза 1977 года и в сталинскую Конституцию, сохранили бы великую державу, - заявил Макаров.

Он также пообещал, что в городской бюджет будут внесены корректировки, которые должны помочь преодолеть кризис малому и среднему бизнесу.

Поскольку дискуссия между председателем парламента и оппозиционными депутатами возникла во время обсуждения законопроекта единоросса Дениса Четырбока, он тоже высказался. Депутат упрекнул критиков в том, что сами они с законодательными инициативами выступают крайне редко и не приходят на заседания возглавляемого им комитета по законодательству.

Также депутат предположил, что Вишневский, Резник и Михаил Амосов, который критиковал за неконкретность его законопроект о легализации экскурсий на крышах, решили показать свою активность уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову. Омбудсмен присутствовал при обсуждении, ожидая своего выступления перед парламентом.

- Коллеги, наверное, пытались показать Александру Владимировичу Шишлову, какие они правозащитники, какие они бравые градозащитники, какие они прекрасные депутаты и как они успевают заниматься абсолютно всем одновременно. Другими словами, готовить яичницу и одновременно в той же сковороде пытаться сварганить вкусный суп, - сравнил Четырбок.

Шишлов, когда настала его очередь выступать, комментировать эмоции депутатов не стал и сосредоточился на своем отчете. Раз в год, обычно в марте, омбудсмен рассказывает парламенту о проделанной работе и основных городских проблемах связанных с нарушениями прав человека. Многие темы затрагиваются почти в каждом докладе - попрание права на свободу собраний, трудности в работе независимых НКО, если в подотчетный год были выборы, Шишлов говорит о нарушении избирательных прав. Второй год подряд уполномоченный напоминал депутатам об отказе прокуратуры, ФСИН и судов реагировать на заявления петербургских фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) о применяемых к ним пытках. Омбудсмен упомянул и разгон первомайского шествия демократов.

В этом году Шишлов в своем выступлении отошел от текста доклада и сказал несколько слов о коронавирусе. По его мнению, уже недостаточно тех мер по профилактике инфекции, которые сегодня принимают городские власти. Он призвал ужесточить ограничения настолько, насколько этого позволяет законодательство.

- Наивно полагать, что сегодняшние относительно небольшие цифры распространения коронавируса в России и Санкт-Петербурге дают основания для успокоения и недооценки угрозы. Мы отстаем по времени от остальных стран, но скорость распространения инфекции увеличивается, - заметил Шишлов.

За выступлениями о коронавирусе на второй план ушли поправки в городской закон о митингах, которые на этом заседании приняли в окончательном, третьем чтении. Гайд-парков в городе теперь будет четыре, а не восемь, за неуведомление об отказе в проведении акции начнут штрафовать, но зато можно будет проводить мероприятия у органов власти, если только их не ремонтируют. Вячеслав Макаров остался доволен принятыми поправками, а всем недовольным напомнил, что такова демократия - законы принимает большинство.

Следующее заседание городского парламента должно состояться 1 апреля. О его переносе в связи с назначенными президентом недельными каникулами пока объявлено не было.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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