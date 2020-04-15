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14:41

Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

фото ЗакС политика Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

Представляющая интересы "Правозащиты Открытки" юрист Анастасия Буракова обратилась с заявлением в Генпрокуратуру и прокуратуру Петербурга с требованием провести проверку городского комитета по здравоохранению ввиду заражения врачей Покровской больницы COVID-19, пишет "МБХ медиа".

В заявлении Буракова просит надзорные органы определить круг должностных лиц, ответственных за обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты, а также привлечь к уголовной ответственности (по статье о халатности) тех, кто может быть повинен в недостатке необходимой медицинской продукции в больнице.

Некоторое время назад Буракова уже жаловалась в Минздрав из-за отсутствия СИЗ у работников медучреждения.

Ранее в Покровской больнице, испытывавшей серьезные трудности из-за нехватки средств индивидуальной защиты и выявленных случаев заражения COVID-19 среди обитателей, подарил требующуюся продукцию музыкант Сергей Шнуров. Позднее комздрав отчитался, что в больницу направят костюмы и маски.

Всего от коронавирусной инфекции по данным на 15 апреля страдают 929 петербуржцев.

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