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10:28

Путин продлил срок подачи деклараций о доходах чиновников до августа

фото ЗакС политика Путин продлил срок подачи деклараций о доходах чиновников до августа

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока подачи деклараций о доходах и имуществе за 2019 год до 1 августа 2020 года, указ опубликован на сайте Кремля.

Решение принято в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции. Подать декларацию можно будет до 1 августа включительно. В том числе эта мера касается "руководителей федеральных государственных учреждений".

Накануне петербургские депутаты и чиновники уже опубликовали свои декларации о доходах. Доходы чиновников Смольного возросли по сравнению с прошлыми годами.  Самый богатый депутаты ЗакСа, коммунист Александр Рассудов, задекларировал доход в два раза меньше, чем за предыдущий год. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отчитался о доходе в 4 млн рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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