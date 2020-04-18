Путин продлил срок подачи деклараций о доходах чиновников до августа

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока подачи деклараций о доходах и имуществе за 2019 год до 1 августа 2020 года, указ опубликован на сайте Кремля.

Решение принято в связи с ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции. Подать декларацию можно будет до 1 августа включительно. В том числе эта мера касается "руководителей федеральных государственных учреждений".

Накануне петербургские депутаты и чиновники уже опубликовали свои декларации о доходах. Доходы чиновников Смольного возросли по сравнению с прошлыми годами. Самый богатый депутаты ЗакСа, коммунист Александр Рассудов, задекларировал доход в два раза меньше, чем за предыдущий год. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отчитался о доходе в 4 млн рублей.

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