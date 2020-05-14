Комздрав утвердил порядок признания медработников пострадавшими без "вины в процентах"

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец подписал распоряжение о внесении изменений в документ, регламентирующий порядок признания медработников пострадавшими вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. В новом документе от комиссии уже не требуется устанавливать наличие вины заболевшего сотрудника в процентах, а сроки проверки обстоятельств заражения сокращены. Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 14 мая.

Медицинские учреждения должны будут создать специальные комиссии, которые будут признавать или не признавать больных коронавирусной инфекцией врачей пострадавшими из-за работы. Акт по итогам проверки комиссии потребуется медработнику или семье скончавшегося медработника для подачи заявления на выплату.

Информация о заражении сотрудника учреждения здравоохранения может поступить в комиссию как от самого заболевшего, так и от больницы, в которой он лечится. Для уведомления потребуется только выписка из медкарты с диагнозом. После оповещения о случае выявления COVID-19 у врача или медсестры комиссия в течение одного рабочего дня должна будет вынести свой вердикт. В прежней редакции документа на расследование отводилось пять дней.

В самом акте будут описаны диагноз медработника, обстоятельства и условия, при которых он заразился коронавирусной инфекцией и непосредственная причина заболевания. Пункт "наличие вины медицинского работника (в процентах) и ее обоснование", вызвавший критику со стороны общественности, из документа исключен.

Акт должен быть изготовлен в трех экземпярах: один выдается пострадавшему или его семье, второй направляется в комитет по социальной политике, а третий будет храниться в медучреждении в течение пяти лет.

Напомним, распоряжение о порядке признания медработника пострадавшим при лечении пациентов с коронавирусом было опубликовано на сайте администрации Петербурга 30 апреля. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Олегу Эргашеву и губернатору Александру Беглову с требованием упростить этот порядок. Парламентарий опасался, что сложные бюрократические процедуры чреваты проявлениями хитрости и экономии, из-за которых врачи не получат положенных компенсаций. Его коллега по парламенту Оксана Дмитриева призывала губернатора организовать выплаты для всех заболевших сотрудников здравоохранения вне зависимости от того, на работе они заразились или нет. 7 мая комитет направил на антикоррупционную экспертизу исправленный документ, а 12 мая он был уже подписан.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 апреля утвердил размер выплат для заболевших медработников. В случае заражения они получат от города компенсацию в 300 тысяч рублей. Если заражение повлечет за собой инвалидность – 500 тысяч, если новый вирус станет причиной смерти медработника, то его семье выплатят 1 млн рублей. Заявления о праве на выплату будут принимать в районных администрациях. Президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ о предоставлении страховых гарантий медикам, работающим с зараженными коронавирусом.