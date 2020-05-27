ЗакС в День города

В день основания Петербурга, 27 мая, городское Заксобрание не обсуждало судьбоносных законопроектов и даже про коронавирус почти не вспоминало. Очередное пленарное заседание оживили только околопарламентские разборки. Справедливоросс Алексей Ковалев сначала пожаловался, что оппозиционеров перестали пускать на телевидение, а позже вступил в словесную перепалку с единороссом Александром Тетердинко.

Поддержка предпринимателей-животноводов, наделение Смольного новыми полномочиями в сфере эко-политики и изменение собственного регламента - вот основные темы очередного пленарного заседания петербургского парламента. Продлилось оно примерно два часа. Оппозиционные депутаты, выходя на трибуну, пытались разнообразить дискуссии высказываниями по федеральной повестке. Коммунистка Ольга Ходунова, например, раскритиковала идею дистанционного голосования, а "яблочник" Борис Вишневский предположил, что из-за подготовки к назначенному на 24 июня военному параду статистика заболеваемости COVID-19 будет "снижаться".

- Я думаю, что даже в этом зале мало кто верит, что люди, которые не стесняются подделывать итоги выборов, постесняются подделать статистику заболевания ковидом, - заявил Вишневский.

За парад тут же заступился спикер Заксобрания, отставной полковник Вячеслав Макаров. Как обычно, не обошлось без исторических параллелей:

- Парад - не только для военных, для всех людей, это не столько демонстрация военной мощи государства, это еще мощнейший духовный заряд. 7 ноября 1941 года: казалось бы, на подступах Москвы немецко-фашистские войска, а парад состоялся. Это такой дало духовный заряд народам Советского Союза!

Несколько раз за время заседания вспоминали о планах "Петербургского метрополитена" снести действующий вестибюль станции "Политехническая" и построить на его месте новый, с торговым центром. По ходу рассмотрения вопросов депутаты подписывались под обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой не допустить реализацию этого проекта. Свои автографы в итоге оставили только 11 оппозиционеров.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев, также поддержавший обращение, позже затронул проблему гласности. До недавнего времени представители всех парламентских сил могли выступить в программе "Партбюро" на телеканале "Санкт-Петербург". Однако весной их перестали приглашать на это шоу. Последний выпуск программы, согласно сайту телеканала, вышел 3 марта. По информации Ковалева, передача перестала выходить "под предлогом дополнительных одномантатных выборов в 21 округе". Довыборы на вакантное место в ЗакС, напомним, сначала назначили на 7 июня, а потом перенесли из-за коронавируса.

- Федеральным законом запрещено предоставлять слово всем партиям и движениям в период проведения "соответствующей избирательной кампании". Что такое "соответствующая избирательная кампания", в федеральном законе не говорится. У нас идет избирательная кампания по 21 округу. У нас в законе сделано исключение по повторным выборам, но не дополнительным. Два месяца уже представителям оппозиции не дают высказать свою позицию по телевидению, - заметил Ковалев.

Через несколько минут эсер вновь оказался в центре внимания. На сей раз, вступив в полемику с лидером фракции "Единая Россия" Александром Тетердинко. ЗакС обсуждал поправку в регламент. Она упрощает процедуру включения в повестку вопросов, связанных с назначением должностных лиц, например, городских омбудсменов. Раньше проект соответствующих постановлений должен был "отлежаться" в ЗакСе в течение 20 дней перед включением в повестку. Председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок посчитал, что это нерационально и предложил убрать период ожидания.

Поскольку инициатива исходила от единороссов, оппозиционеры почувствовали подвох и обрушились на Четырбока с вопросами. В ситуацию вмешался Тетердинко, намекнувший на юридическую неграмотность своих коллег:

- Такое ощущение, что мы находимся на семинарском занятии студентов первого курса юридического факультета по юридической технике. Коллеги, которые задают вопросы, вы не один год уже заседаете в Законодательном собрании, вам стыдно должно быть за те вопросы, которые вы задаете. Такое ощущение, что стоит преподаватель и вы студенты первого курса, которые не очень хорошо успевают. Вы не можете документ даже прочитать. Это позор вообще! 20 минут почти обсуждаем не пойми что.

Кто-то крикнул с места: "Вишневский, слушайте". Его заглушил возмущенный голос депутата Ковалева. Позже эсер выразил свое возмущение с трибуны. Он посетовал на то, что спикер ЗакСа не делает замечаний своим однопартийцам и заявил, что Тетердинко допустил оскорбление.

- Вот я скажу вам обоснованно, что господин Тетердинко выявил свою полную некомпетентность в этом вопросе и более того, полную неспособность мыслить юридически.

Макаров заметил, что единоросс на личности не переходил.

- Нас было двое или трое задавших вопросы, - продолжил Ковалев. - Вот он нас и охарактеризовал таким образом. Тоже мне, светило.

Обсуждаемый документ все равно приняли и даже оппозиционер Михаил Амосов, не так давно записанный Макаровым в "засланные казачки Смольного", выступил в поддержку инициативы.

Страсти улеглись во время ежегодного доклада председателя Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадима Лопатникова. Он рассказал, что за год КСП нашла нарушений почти на 66 млрд рублей, проверила семь муниципалитетов и шесть районных администраций, а также другие органы исполнительной власти и госучреждения.

Просьб от депутатов включить в следующий график проверок то или иное муниципальное образование на этот раз, в отличие от прошлогоднего выступления Лопатникова, не было. Однако сразу несколько парламентариев попросили продолжать внимательно следить за финансовой активностью районных властей. Эсер Ковалев предложил также изучить ситуацию с реконструкцией павильона "Политехнической". Депутат охарактеризовал ее как "аферу, которую устроил господин Гарюгин".

Начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина, кстати, изначально планировалось наградить на этом заседании званием почетного гражданина города. Однако церемонию перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. Как сказал Вячеслав Макаров, сделано это было по просьбе самого Гарюгина и второго новоиспеченного почетного петербуржца, директора Центра имени Алмазова Евгения Шляхто.

Сергей Еремеев

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