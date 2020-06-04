Политолог Еремеев: Центризбирком перестраховывается

Политолог Станислав Еремеев в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что сожалеет о решении Центральной избирательной комиссии не использовать в Петербурге дистанционное электронное голосование. Он считает, что такой вид голосования был бы полезен в сложившейся эпидемиологической обстановке.

- ЦИК перестраховывается с точки зрения готовности того или иного региона. Мне кажется, что это было бы хорошим подспорьем в условиях коронавируса для тех граждан, которые в силу каких-то причин бояться голосовать на избирательных участках. С другой стороны у нас за организацию голосования отвечает Центральная избирательная комиссия, значит они исходили из того, что предложение Питера не актуально, - заявил Еремеев.

По его мнению, в 21 веке должны работать различные инструменты волеизъявления граждан. ЦИК же отстает от движения времени, отметил политолог.

- У меня такое ощущение, что вот эта осторожно-консервативная позиция со стороны избирательной комиссии не очень шагает со временем, - считает Еремеев.

Он добавил, что город был в состоянии организовать дистанционное электронное голосование. Политолог напомнил, что в Петербурге проходило тестирование собственной системы электронно-дистанционного голосования. Еремеев является одним из разработчиком проекта и считает, что эксперимент прошел успешно.

Ранее 4 июня ЦИК решил не проводить дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию в Петербурге, такой метод волеизъявления используют только в Москве и Нижегородской области. Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский заявил, что городу очень помогло бы электронно-дистанционное голосование в условиях распространения коронавируса. Его коллега Олег Зацепа отметил, что сам скептически относится к такому способу волеизъявления.

София Саттарова