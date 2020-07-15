Депутаты Петербурга одобрили отдельное выделение денег в бюджете города на выкуп объектов социнфраструктуры

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому при планировании бюджета отдельно будут указываться расходы на выкуп в государственную собственность объектов социальной инфраструктуры. Речь идет об объектах образования, учреждениях здравоохранения, объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектах инженерной и транспортной инфраструктуры, которые построены за счет юридических лиц, реализующих экспериментальные проекты освоения территорий в целях жилищного строительства.

Соавтор законопроекта Денис Четырбок уточнил, что сумма на выкуп именно объектов социальной и дорожной инфраструктуры будет прописана в бюджете отдельной строкой.

Перечень объектов, которые город планирует выкупать, уже определен, сообщил депутат. Он уточнил, что сейчас экспериментальные проекты освоения территорий реализуют в Выборгском и Приморском районах.

По словам парламентария, принятие законопроекта дат гарантии инвесторам, что все ранее запланированное будет выкуплено. Это в свою очередь позволит компаниям получить кредит на работы, заявил Четырбок.

Депутаты Алексей Ковалев и Михаил Амосов предложили использовать более широкие понятия в документе, чтобы ориентировать не только на три существующих проекта строительства, но и на другие объекты. Четырбок пообещал, что проект закона будет изменен ко второму чтению.

С критикой документа выступила глава фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Она заявила, что ее коллеги хотят дать приоритет одной статье расхода над тремя тысячами других. По ее словам, предложенный законопроект – новое слово в законодательстве о государственных финансах. На защиту проекта закона встал депутат от "Единой России" Андрей Васильев. Парламентарий заявил, что закон заставит правительство города заниматься социальной инфраструктурой. Он сообщил, что будет создана рабочая группа, которая постарается "утрясти" все возникающие к документу вопросы.

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