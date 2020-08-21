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23:23

Второй день пикетов за Навального

У петербургского Гостиного двора второй вечер подряд пикетировали в поддержку впавшего в кому Алексея Навального. На этот раз к акции присоединились несколько медработников. Они держали в руках плакаты с критикой и призывами к своим коллегам из Омска, которые весь день отказывались отпускать пациента на лечение в Германию. К информации, что уже ночью по местному времени омские врачи дали согласие, пикетчики относились с подозрением.

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С призывом выйти к Гостиному двору вечером 21 августа днем в соцсетях обратился петербургский штаб Алексея Навального. Они предложили поддержать политика сменяемым одиночным пикетом. Для волонтеров петербургского штаба и тысяч других сторонников Навального по всей стране происходящее внутри и вокруг омской Больницы медицинской скорой помощи №1 - событие номер один. Весь второй день госпитализации оппозиционера его родные и ближайшие соратники добивались от омских врачей разрешения на его транспортировку в Германию. Супруга Навального Юлия обратилась по этому вопросу к Владимиру Путину. Окружение оппозиционера было уверено, что его отправление за границу не разрешают по политическим причинам. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией сообщали, что в БМСП №1 постоянно находилось большое количество сотрудников полиции и ФСБ.

Медики весь день уверяли, что Навальный не транспортабельный. Вечером главный врач омской больницы Александр Мураховский заявил, что пациент останется в больнице до стойкой стабилизации состояния. Однако уже ночью (по омскому времени) врачи передумали и разрешили родным оппозиционера забрать его в Германию. 

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Большинство участников петербургской акции узнали об этом по пути к Гостиному двору или уже после начала пикетирования. Отказываться от плакатов с призывами к омским врачам, тем не менее, не стали.

- Пока самолет никуда не улетел, эти требования остаются актуальными, - заявила ЗАКС.Ру координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова. - Мы не раз сталкивались с тем, что власть что-то обещает... А в этот раз, я считаю, устами омских врачей говорит власть Российской Федерации. 

С лозунгами в адрес руководства БМСП №1 вдоль Гостиного двора выстроились люди в белых халатах. Они подтвердили, что сами работают врачами в больницах и родильных домах Петербурга и Ленобласти. Называть эти учреждения и свои фамилии пикетчики не стали, сославшись на то, что все они бюджетники. На их плакатах было написано "Коллеги, не убивайте Навального", "Омские врачи! Стыдно быть трусливыми пешками", "Нам стыдно за наших коллег". 

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Люди в белых халатах рассказали, что собрались стихийно. Они утверждали, что их участие в акции - вопрос этики, а не политики.

- Врачи должны быть вне политики, - рассказала Инна, представившаяся врачом одного из петербургских медучреждений. - Неважно, Навальный это или не Навальный, они соучастники. Они подчиняются преступным приказам нашей власти. Новость [о том, что Навальному разрешили выезд] поступила только что, когда мы уже вышли с коллегами, но это ничего не меняет. 

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Неподалеку от выхода из метро "Гостиный двор" поочередно пикетировали более опытные активисты, в основном участники различных оппозиционных организаций. Всего собралось около 50 человек, чуть меньше, чем днем раньше. Каждому новому пикетчику толпа аплодировала. С плакатами стояли в основном молча, но когда кто-то начинал рассуждать о репрессиях и политике Путина, эти заявления тоже встречали аплодисментами. Упоминание фамилии президента и слова "Навальный" на плакатах не оставалось незамеченным у прохожих, среди которых, как водится, встречались люди совершенно разных взглядов. Были и те, кто подходил и начинал спорить, но криков и провокаций не было. 

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Полиция тоже вела себя сдержанно. И даже не возражала против пикетировавших параллельно с основной массой активистов. От них только требовали соблюдать расстояние в 50 метров от соседей с плакатами, хотя и это расстояние никто не считал. 

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Одна из таких компаний "автономных" пикетчиков - молодые люди сообщили, что ни к каким политическим силам себя не относят - по очереди демонстрировали плакат "Путин, выпей чаю". Соратники Навального, летевшие с ним в самолете, где ему стало плохо, продолжают полагают, что его отравили, подмешав неизвестное вещество в чай, который он пил в аэропорту. Омские врачи на второй день госпитализации политика предположили, что он впал в кому после того как у него случилось нарушение обмена веществ. Участники уличных акций, разумеется, разделяют первую версию. 


текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников, Сергей Еремеев

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