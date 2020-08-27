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14:28

Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Это операция украинских спецслужб с американцами

фото ЗакС политика Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Это операция украинских спецслужб с американцами

Президент Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву заявил, что появление и задержание в Беларуси 33 россиян, которых считают бойцами ЧВК "Вагнера", это провокация украинских и американских спецслужб, интервью транслирует телеканал "Россия 24".

Путин утверждает, что этих людей "втемную использовали для того, чтобы переместить" в Беларусь, и на самом деле им сказали, что они должны выехать для работы в "третьи страны" - Латинскую Америку или на Ближний Восток. Но их "затащили" на территорию Беларуси и "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности", заявил президент.

"Люди, повторю еще раз, ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники-то их не выпускали, кстати, они не могли уехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Операция эта - украинских спецслужб совместно с американскими. Это достоверно известно", - заявил Путин.

О задержании 33 россиян в Беларуси стало известно 29 июля. Власти страны настаивают, что задержанные – бойцы ЧВК Вагнера. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил ранее, что эти россияне могут быть сотрудниками частного охранного предприятия. Лукашенко назвал подобные заявления "враньем" и заявил, что задержанные дали показания о том, что их специально направили в Беларусь.

14 августа стало известно, что все задержанные, кроме одного, гражданина Беларуси, вернулись в Россию.

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