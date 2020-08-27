18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:41

Путин считает действия правоохранителей в Беларуси "сдержанными"

фото ЗакС политика Путин считает действия правоохранителей в Беларуси "сдержанными"

Президент России Владимир Путин в интервью "России 24" заявил, что сотрудники правоохранительных органов в Беларуси на протестах в стране действуют "достаточно сдержанно, несмотря ни на что". Если кто-то выходит за рамки закона, то он должен понести наказание, добавил глава государства. 

- Если где-то есть нарушения кого бы то ни было либо со стороны государственных органов власти, правоохранительных органов, либо со стороны тех, кто участвует в акциях протеста, если они выходят за рамки действующего закона, то и закон будет соответствующим образом на это реагировать. Ко всем закон должен относиться одинаково. 

Путин упомянул, что в других странах правоохранительные органы на протестах действуют более жестко. При этом, по его словам, лидеры этих стран осуждают органы власти Беларуси.

- Из тех, кто сейчас что-то ставит в вину белорусскому руководству, президенту [Александру] Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Беларуси, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое, - считает Путин. 

Также президент России заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации в соседней стране. Он отметил, что люди вышли на улицу, потому что в Беларуси действительно есть проблемы. 

При этом, Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов. В случае необходимости они будут контролировать ситуацию на границе стран, сообщил глава России. 

Напомним, задержанные на протестах в Беларуси сообщали о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов. Видеозаписи и рассказы очевидцев публиковали как белорусские СМИ и Telegram-каналы, так и российские. ЗАКС.Ру также пообщался с петербурженкой, которая была задержана в Минске 9 августа. Она рассказала, что в изоляторе на улице Окрестина избивали задержанных. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:28 Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Это операция украинских спецслужб с американцами

14:22 Путин про Беларусь: "Если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться"

14:01 Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

11:57 МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора

26 августа, 18:20 Полиция задержала петербурженку, участвовавшую в акции с файером в поддержку Белоруссии

26 августа, 17:20 У Казанского собора с использованием файеров поддержали протестующих белорусов

26 августа, 17:10 Силовики пришли с обыском домой к экс-кандидату в президенты Белоруссии Цепкало

26 августа, 10:25 МВД Белоруссии испортило паспорта высланных российских журналистов

25 августа, 11:56 При виде Лукашенко с автоматом Ройзман пожелал легализовать ношение оружия

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:06 Из-за лежащего в коме Навального приостановлено производство по иску зятя Мишустина

17:03 В аппарате госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии опровергли слухи о его отставке

16:36 К началу сентября в Петербурге заняты 80% развернутых COVID-коек

16:11 В вологодском отделе полиции скончался задержанный на акции активист

16:09 В отказе о возбуждении дела о переломе руки Френкелю нашли множество несостыковок

15:26 Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов

14:58 Генпрокуратура не нашла признаков преступления в госпитализации Навального

14:46 К 2025 году из 37 ГУП в Петербурге будут функционировать лишь три

14:41 Путин считает действия правоохранителей в Беларуси "сдержанными"

14:28 Путин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси: Это операция украинских спецслужб с американцами

14:27 ВС РФ прекратил дело жительницы Котласа, оштрафованной за "неуважение к власти"

14:22 Путин про Беларусь: "Если люди вышли на улицы, все должны с этим считаться"

14:11 Путин: Коронавирус никуда не делся

14:01 Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

13:37 Карелия готовится к введению электронных виз

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru