Минск вводит ответные санкции в отношении Евросоюза

Белоруссия решила зеркально отреагировать на санкции, установленные в отношении местных чиновников Евросоюзом, оповестили в МИД республики.

В Министерстве указали, что Минск может выйти из совместных программ и разорвать дипломатические отношения с ЕС в случае дальнейшей раскрутки "санкционного маховика". В ведомстве не конкретизировали, о каких ответных мерах идет речь.

Начиная с сегодняшнего дня ЕС ввёл ограничения в отношении 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президента республики Александра Лукашенко в "чёрном списке" нет.

29 сентября Великобритания и Канада установили персональные санкции против нескольких высокопоставленных белорусских чиновников, а также самого Лукашенко и его сына Виктора. Им воспрещается въезд в обозначенные страны, кроме того, замораживаются все их финансовые активы.

Протестная активность в республике продолжается со дня выборов, состоявшихся 9 августа. Европарламент также не признает Лукашенко избранным президентом. Россия помогает его режиму силовиками, пропагандистами и кредитом в размере 1,5 млрд долларов.