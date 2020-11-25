ЗакС и поклоны силовикам

Городской парламент Петербурга 25 ноября окончательно принял городской бюджет, выслушал доклад сенатора Андрея Кутепова, согласился переименовать муниципалитет и продлил жилищные программы. Но самым запоминающимся оказался разразившийся на последних минутах заседания спор о роли Росгвардии в жизни общества. Депутат Максим Резник сравнил нацгвардейцев с опричниками, а председатель ЗакСа Вячеслав Макаров назвал их великими людьми, которые заслужили народного поклона.

Проект бюджета Петербурга на 2021 год ушел на подписание губернатором. Перед третьим чтением в него традиционно были внесены только юридико-технические и редакционные правки. Дискуссий вокруг главного финансового документа города уже не было, но оппозиционный депутат Максим Резник решил, закрывая тему казны, хлопнуть дверью. Он предложил проголосовать поименно. Единороссы отказались, инициативу приняли тайным голосованием.

Порыв Резника не случаен. Неделю назад, в ходе второго чтения, оппозиционеры предлагали сделать главный финансовый документ города более социальным - отказаться от расходов на большие стройки в рамках концессионных проектов и выделить средства на народные нужды. Звучали предложения увеличить финансирование жилищных программ, направить деньги в фонд капитального ремонта или компаниям-перевозчикам, чтобы не увеличивать взносы на капремонт и стоимость проезда в общественном транспорте для петербуржцев. Делать этого не стали. Смольный поправки раскритиковал, а "Единая Россия", имеющая большинство мест в парламенте, отклонила.

Через несколько часов после окончательного утверждения бюджета о капремонте и плате за проезд вспомнили опять. Причем высказался на эту тему лидер петербургских единороссов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он коснулся проблемных вопросов, когда депутаты обсуждали продление на год программ "Молодежи - доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге".

- Виктор Алексеевич, куда ни приедь, народ обращается с одной единственной просьбой, - сказал Макаров председателю жилищного комитета Виктору Борщеву. - Вы сейчас увеличиваете время на продажу алкоголя - 2-2,5 млрд [рублей поступлений в бюджет] выходит, еще на что-то. Ищите эти резервы. Народ просит. [Люди говорят, что их беспокоят] увеличение тарифов на капремонт плюс еще увеличение тарифов на проезд. Прислушайтесь. Время такое - пандемия, коронавирус. Придумайте что-нибудь. Продумайте, пожалуйста, этот вопрос. Когда уже обращаются люди с земли и столько людей обращается, значит, действительно, тяжело.

О том, что комитету не хватает 3,5 млрд на капремонт и эти средства, очевидно, придется брать у горожан, Борщев говорил за осень дважды: сначала в ходе "нулевых чтений" бюджета, затем во время заседания парламентской комиссии по социальной политике. Однако поправку о софинансировании фонда из городского бюджета не подготовили ни губернатор Александр Беглов, ни бюджетно-финансовый комитет ЗакСа, ни фракция "Единая Россия", а поправки других фракций ежегодно не принимают.

С ежегодным докладом в городском парламенте выступил его представитель в Совете Федерации Андрей Кутепов. Он отчитался о своей работе, ответил на вопросы депутатов и получил из рук Вячеслав Макаров почетную грамоту Заксобрания.

Позже, общаясь с журналистами, спикер ЗакСа умудрился похвалить Кутепова так, что еще больше комплиментов досталось председателю Совфеда Валентине Матвиенко:

- Он круглосуточно выслушивает предложения и обязательно стремится их реализовать. Он прошел школу великого, выдающегося хозяйственника, великого, выдающегося политического деятеля Валентины Ивановны Матвиенко.

Депутаты приняли сразу два законопроекта в поддержку здорового образа жизни. Окончательно запретили продажу "веселящего газа" несовершеннолетним и утвердили инициативу, разграничивающую полномочия властей в сфере регулирования работы кальянных. Следующим шагом будет подготовка законопроекта о деятельности кальянных клубов. Вячеслав Макаров высказался и по этому поводу. Он поделился историей о личном посещении кальянной. Спикер рассказывал ее с трибуны неоднократно, но каждый раз она звучала жутко. Если не знать, что действие происходит в увеселительном заведении на территории округа "Петровский", можно подумать, что Макаров побывал с инспекцией в преисподней. Единоросс рассказал, что видел как из кальянной "в угаре и в чаду" вытаскивали обкуренных молодых людей 15-16 лет.

С оригинальным предложением выступила лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Она заявила, что все кальянные клубы города можно собрать в одной точке, специальной зоне вдали от жилых домов. В качестве возможной локации она назвала Апраксин двор.

Расположенный во Фрунзенском районе муниципальный округ № 75 с нового года переименуют в "Александровский". С соответствующей инициативой выступил местный совет. Мундепы объяснили, что хотят увековечить имя князя Александра Невского. Единороссы ЗакСа положительно восприняли инициативу. Они радовались, что в городе останется меньше муниципалитетов с цифрами в названиях и что на местном уровне не забыли о святом благоверном князе накануне его 800-летия. Оппозиционеры оказались, в целом, равнодушны к идее переименования. Депутат Дмитриева заявила, что в округе и других проблем хватает. Борис Вишневский из "Яблока" и беспартийный Резник, воспользовавшись случаем, выступили в поддержку оппозиционных муниципалов, которых губернатор велел лишить мандатов за якобы имеющиеся ошибки в декларациях о доходах.

Конкретнее всех по теме переименования высказался справедливоросс Алексей Ковалев. Он раскритиковал исторические отсылки, опубликованные в пояснительной записке к законопроекту, и метод, которым руководство МО № 75 воспользовалось, чтобы изучить мнение населения о новом названии. Муниципалы провели голосование на своей странице "ВКонтакте".

- Это не опрос населения. Опрос населения - это социологическая методика, наука. Вы даже не знаете, что в мире есть такая наука социология, - возмутился Ковалев.

В самом конце заседания разгорелся спор о силовиках. ЗакС решил объявить благодарность внушительному списку петербуржцев, в который попали в том числе бывший спикер Госдумы Борис Грызлов, начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, а также руководитель регионального управления Росгвардии Михаил Соболев.

Против чествования этих людей выступил депутат Резник. Особенно он прошелся по нацгвардейцам, которых сравнил с царскими опричниками, напомнив, как люди в форме избивают мирных протестующих в соседней Белоруссии. В защиту силовиков традиционно выступил Вячеслав Макаров. Спикер ЗакСа назвал сотрудников Росгвардии великими людьми, защищающими Родину. По мнению Макарова, россиянам стоит поклониться и нацгвардейцам и их командиру Виктору Золотову. С подобными призывами руководитель городского парламента выступает уже не в первый раз. Раньше он еще уточнял, что кланяться нужно в пояс, а перед поклоном следует снять шляпу.

Не нов оказался и экскурс в историю, который последовал дальше. Макаров рассказал о развале Советского Союза и о том, как приход Владимира Путина к власти в 1999 году спас Россию. Главный единоросс Петербурга делает это почти каждый раз, когда в ЗакСе возмущаются насилием со стороны силовиков или незаконными задержаниями оппозиционеров. На этот раз в выступлении Макарова появился сюжет, к которому он обращается не так часто, - конфликт в Косово и в целом войны в бывшей Югославии:

- Когда демократическая страна - американцы - начинает Балканы пахать бомбами, не обращая внимания на мирных людей... Я был в Косово, возглавлял делегацию Санкт-Петербурга. Что мы там получили? Разрушенные храмы, изгнанный народ, который там жил тысячелетия. Я не говорю про наркотрафик, который сделан. Вот, пожалуйста, получили. Вот от государства что осталось.

Шестерых депутатов воспоминания спикера о косовском фронте не переубедили, и они все равно проголосовали против благодарности силовикам. За выступили 37 парламентариев.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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