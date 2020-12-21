Петербургские коммунисты омолодили лицо партии

Первым секретарем петербургской организации КПРФ стал 38-летний комсомолец Роман Кононенко. В поддержку его кандидатуры высказался лично Геннадий Зюганов. Значительно помолодел состав членов городского комитета. Отсутствие в обновленном партийном бюро депутатов ЗакСа разморозило слухи об обострении внутрипартийной борьбы.

"Помоложе, но лучше"

Отделение Коммунистической партии Российской Федерации в Петербурге в предвыборный 2021 год поведет молодежь. На днях на отчетно-выборной конференции, последней перед думской и заксовской кампаниями, были существенно обновлены руководящие органы. Как рассказали ЗАКС.Ру в партии, более 20 мест в городском комитете получили комсомольцы. Ранее в горкоме их было только 11 человек.

Из тринадцати членов бюро комитета трое состоят в ЦК ЛКСМ, молодежном крыле компартии. Это член Горизбиркома Андрей Беляков, руководитель петербургского комсомола Егор Михайлов и новый первый секретарь партийной организации Роман Кононенко.

Кандидатуру 38-летнего Кононенко рекомендовали в Москве. В его поддержку высказывались в центральном комитете, в том числе лично Геннадий Зюганов. По словам участников конференции, о необходимости обновления руководства говорил присутствовавший член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев. С доводами согласились и предложенную кандидатуру поддержали почти единогласно.

- Застой везде. Сами видите, что творится у нас в стране, что творится в правительстве, в других государственных органах. В том числе и в партии это творится. Нужно от этого избавляться. Ленин говорил, "лучше меньше да лучше", а у нас другой лозунг: "Помоложе, но лучше", - прокомментировал кадровое решение второй секретарь отделения компартии в Пушкинском районе Валерий Дулеба.

Несмотря на животрепещущий вопрос, конференция прошла спокойно и без эксцессов. Бывший руководитель горкома, лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова за свою должность не держалась. Она заявила ЗАКС.Ру, что выступает "за ротацию власти в партии" и рада, что на ее место пришел достойный человек. Кононенко, по словам Ходуновой, сможет стать хорошим преемником.

- Это нормальная ротация кадров, которая еще раз подтверждает, что Коммунистическая партия Российской Федерации ставит на руководящие посты молодежь. 38-летний журналист Роман Кононенко долгие годы был моим помощником и секретарем городского отделения по информационно-аналитической работе. Опытный, работающий с 18 лет в партии, - охарактеризовала коллегу Ходунова.

Комсомолец не может быть старше 35 лет, но в КПРФ делают исключения для партийцев, занимающих руководящие должности. Секретарь центрального комитета ЛКСМ Кононенко - как раз такой пример. Новый руководитель петербургского горкома отвечает в комсомоле за международную работу. Ему неоднократно доверяли переговоры с товарищами из других стран. Коненко сообщил ЗАКС.Ру, что ближайшие несколько месяцев будет продолжать работать по линии ЛКСМ, а затем намерен передать свои комсомольские полномочия.

Новый первый секретарь окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Последние годы он был главным ответственным по медиа в городском отделении КПРФ: отвечал за страницы в социальных сетях, писал в партийные газеты, выступал на радио. Комсомолец дважды шел в ЗакС по партийным спискам - в 2011 и 2016 годах. Оба раза безуспешно.

Старые слухи о власти

В бюро петербургского отделения КПРФ не осталось депутатов ЗакСа. Ирина Иванова потеряла место в этом органе еще в 2018 году. Сейчас она кандидат в члены горкома. Новость о том, что в обновленный состав бюро не вошла и Ходунова, породила слухи в Telegram-каналах. Много писалось об укреплении позиций бывшего лидера фракции коммунистов в городском парламенте Владимира Дмитриева. Сторонние наблюдатели любые перестановки в руководстве горкома связывают с аппаратной борьбой, главная цель которой - проходные места в ЗакС.

В партии наличие разногласий внутри отделения признают, но просят аналитиков не преувеличивать. Так, по словам Кононенко, имеют место "разные подходы к тем или иным вопросам", но не конфликт.

- Иногда читаешь эти слухи и понимаешь, что человек вообще не разбирается в нашей обстановке. Человеку что-то говорят, а он не понимает, о чем идет речь, и получается абсолютно искаженная информация. Буквально после конференции я видел несколько публикаций, в которых говорилось, что я "выкормыш" чей-то. Замечательно было прочитать. Только что меня избрали, и тут такое оперативно написали в Telegram-каналах, - рассказал Кононенко.

Дмитриев признал, что внутри петербургского отделения КПРФ было напряжение. Но после состоявшейся конференции оно начнет спадать "сумасшедшими темпами", ожидает коммунист.

- Мы практически все болевые точки постарались снять, - объяснил Дмитриев. - Прежде всего, в кадровых вопросах. Были претензии, что ряд первых секретарей не попали в городской комитет. Сейчас мы это устранили.

Ходунова тоже считает, что решения конференции должны сработать на укрепление организации. Единству коммунистов должна пойти на пользу и смена первого секретаря, добавила она.

Если в ближайшее время в петербургском КПРФ массово не начнут сдавать партийные билеты, как это уже бывало в истории горкома компартии, то выбор нового первого секретаря и правда можно считать удачным, считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он не исключает, что кандидатура Кононенко стала компромиссной, устраивающей разные группы в КПРФ и призванной сохранить отделение от лишних волнений в год выборов.

- В петербургском отделении КПРФ всегда все было очень сложно. Там есть несколько групп, которые борются друг с другом. Есть ориентированные на Ходунову, есть ориентированные на Дмитриева. Борьба между ними то менее закулисная, то более закулисная. Но ни одна из групп не имела своего большинства. Вероятно, они нашли третейскую фигуру: ни вашим, ни нашим. Возможно, его порекомендовали из Москвы, - полагает Солонников.

Красные списки в ЗакС

Свое отсутствие в бюро лидер парламентской фракции КПРФ объяснила личным решением: ее хотели делегировать, но депутат взяла самоотвод, потому что и так хватает работы.

- Я осталась в составе городского комитета, осталась членом президиума Центрального комитета и руководителем фракции. Вполне достаточно должностей, нагрузка нормальная, - рассказал Ходунова.

Кононенко подтвердил, что отсутствие в бюро действующих депутатов, никак не умаляет их авторитета и возможностей переизбраться в парламент.

- У нас нет железного правила, что если ты депутат ЗакСа, то должен входить в бюро городского комитета, - заявил первый секретарь.

Роль молодежи, пробившейся в горком, будет велика в рамках предстоящей избирательной кампании, говорят в партии. По словам Кононенко, не идет речи о радикальном омолаживание списков кандидатов, но комсомольцы, тем не менее, будут активно участвовать в агитационной кампании.

Ходунова своими планами по выдвижению пока не поделилась. Коммунистка уверяет, что пока не думала, будет ли переизбираться в ЗакС. Она утверждает, что готова подчиниться любому решению партии и крепкая организация для нее важнее мандата.

Между тем, Дмитриев утверждает, что большинство будущих кандидатов в городской парламент, как по одномандатным округам, так и по партийным спискам, уже определены. Имена коммунисты пока держат в секрете.

- Процесс этот не завершен, в какой-то части возможно замена, дополнение и, может быть, даже передвижки по округам. Но в целом костяк будущих представителей нашего избирательного объединения уже есть, - заявил Дмитриев.

Сергей Еремеев

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