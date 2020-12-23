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15:25

Заксобрание Петербурга обратится к Мишустину по вопросу строительного мусора

фото ЗакС политика Заксобрание Петербурга обратится к Мишустину по вопросу строительного мусора

Законодательное собрание Петербурга 23 декабря утвердило обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Депутаты просят предоставить информацию о предложениях федеральной власти по оптимизации процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности в российских регионах и муниципалитетах.

Главным инициатором обращения выступила депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова. Позже под документом подписались единороссы Мария Щербакова, Константин Чебыкин, Сергей Купченко и Галина Назарова.

По словам Тихоновой, поводом для обращения стало желание ввести выдачу разрешений на вывоз строительных отходов, чтобы можно было отследить, как курсирует строительный мусор и по чьей вине растут нелегальные свалки. Депутат ранее предлагала внести это в региональное законодательство, но губернатор Александр Беглов не поддержал инициативу. Глава города сослался на решение Верховного суда, согласно которому механизм процедуры выдачи разрешений на перемещение отходов должен быть определен на федеральном уровне.

"Против" утверждения обращения проголосовал только один депутат. Голосование прошло анонимно. 

При этом член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев критически высказался в адрес Тихоновой, обвинив эсерку в том, что она не пригласила его на заседание возглавляемой ей комиссии по экологической защите населения, на котором обсуждали проблему свалки у реки Красненькая. В защиту Тихоновой высказались беспартийные Максим Резник и Михаил Амосов.

Сергей Еремеев


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