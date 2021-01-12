Бумажные битвы за парки

Петербургский парламент до 22 января принимает поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, который защищает от потенциальной застройки городские территории. Депутаты попросят включить в перечень ЗНОП участки в парке 300-летия Петербурга, Удельном и Муринских парках, а также другие проблемные участки, которые пытаются спасти из года в год. Но будут и "свежие" поправки, навеянные сокращением зеленых зон, которое Смольный запланировал на этот годы.

Накопилось за два года

Зеленые насаждения общего пользования (ЗНОП) - доступные для отдыха городские территории, на которых нельзя производить строительство. Перечень ЗНОП ежегодно актуализируется. Как правило, после масштабных инвентаризаций.

Пакет последних поправок Смольного - итог инвентаризации 2018 и 2019 годов. Отвечая на вопросы депутатов в Мариинском дворце, представитель городского правительства в ЗакСе Юрий Шестериков рассказал, что при формировании документа столкнулись разные точки зрения, а потом процесс подготовки законопроекта затянулся. Корректировать перечень ЗНОП в 2020 году действительно взялись позже обычного. В последние годы первое чтение соответствующего законопроекта приходилось на осень, а к новому году предложения губернатора и парламентского большинства успевали утвердить.

На этот раз внесенный Смольным только 6 ноября документ до стадии первого чтения успел дойти лишь к 23 декабря - дню последнего календарного заседания. Проект закона прошел первое чтение, хотя Шестерикову и пришлось поотбиваться от вопросов депутатов. Представитель Смольного пообещал, что после принятия законопроекта общая площадь зеленых насаждений увеличится. Сразу несколько парламентариев посчитали это лукавством. Они уверены, что цифры вырастут за счет включения в ЗНОП небольших придомовых участков озеленения, которым и так не угрожает застройка. У нескольких городских парков и скверов при этом отрезают куски. Некоторые народные избранники сетовали на то, что не успели полностью изучить законопроект. Его представили более чем на 100 листах, основную часть текста в котором занимают адреса зеленых зон и площади, которые они должны составить после актуализации.

- Два года никаких изменений не вносили, а сейчас одним разом почти под 2000 поправок, - возмутился в разговоре с ЗАКС.Ру депутат от "Единой России" Андрей Васильев. - Разобрать их подробно у нас просто времени нет. Как раз на этот период вышли каникулы новогодние. Будет всего лишь одно заседание комиссии по городскому хозяйству, на котором мы должны будем рассмотреть все эти поправки. Как это физически сделать, чтобы "вместе с водой ребенка не выплеснуть"? Никто не говорит, что не надо этого делать (принимать документ - ЗАКС.Ру), но некоторые вопросы очень-очень проблематичны.

Недоумение Васильева вызывает намерение Смольного перевести значительные территории из городских ЗНОП в муниципальные. Депутат опасается, что потом они могут быть вообще исключены. Во время обсуждения инициативы в первом чтении он заявил, что подобная история в середине 2000-х случилась с реликтовыми лесами Карельского перешейка.

Васильев рассказал, что работает над поправками в закон о ЗНОП по участкам своей избирательной территории - Кировского и Красносельского районов. Уточнять, каким именно, депутат не стал. Поправки по своим округам готовят и другие единороссы. В частности, депутат-василеостровец Константин Чебыкин сообщил ЗАКС.Ру, что хочет наделить статусом ЗНОП сквер на площади Европы. Ситуацию осложняет то, что он находится на намывных территориях, которые еще не передана городу.

- Я направил поправку на согласование с юркомом, пока ответ не получил. Но мне очень хочется, чтобы был подтвержден правовой статус этого сквера, - отметил Чебыкин.

Предложения оппозиции

Пообещавшая с трибуны "очень тщательно" изучить за новогодние праздники представленный Смольным документ депутат от КПРФ Ирина Иванова рассказала ЗАКС.Ру о позициях, которые вызвали ее вопросы:

- Немного изменяется территория бульвара на Приморском шоссе около дома 350, был вопрос по Московскому парку Победы, потому что он сокращается почти на 1 гектар, парк Тихий отдых на Каменном острове почему-то тоже сокращается, парк Знаменка, Полежаевский парк, сквер на улице Гороховой, Муринский парк сокращается, у ТЮЗа вырезается участок - не знаю зачем, [зеленая зона] на Митрофаньевском шоссе, за которую столько бились...

Депутат отметила, что КПРФ внесет поправки и по тем зеленым зонам, за включение которых в ЗНОП безуспешно сражается уже несколько лет. Это в том числе участок в Удельном парке, через который планируется провести трассу М7, территория между домами 112 и 116 на улице Савушкина, где когда-то ожидалось строительство бизнес-центра "Астана", участок, выведенный из территории парка 300-летия Петербурга, а также зеленая зона у Лугового и Английского парков в Петергофе.

Поправки по петергофским паркам пообещал подготовить также беспартийный депутат Михаил Амосов. Кроме того он намерен подготовить предложение о защите от застройки всей территории Муринского парка. Смольный решил не только не добавлять в список ЗНОП часть этой зеленой зоны, где планировалось строительство спорткомплекса Nova Arena 2, разрешение на которое недавно признал незаконным суд, но и предложил лишить защитного статуса еще один небольший участок в Муринском парке.

Для лидера фракции Партия Роста Оксаны Дмитриевой главным фронтом борьбы будет Фрунзенский район. В рамках проекта расширения Южного шоссе планируется забрать почти 1 га у парка Интернационалистов. Депутат уже обращалась по этому поводу к губернатору Александру Беглову и его заместителю Максиму Соколову. Однако позиция чиновников осталась неизменной.

По словам Дмитриевой, Партия Роста планирует подготовить поправки и в защиту некоторых других парков, территории которых планируется сократить в 2021 году. Еще одна идея депутата - ввести в перспективе понятие зеленых насаждений ограниченного использования. К объекту общего пользования должен быть открыт доступ, а в случае, если этого сделать нельзя, его исключают из перечня ЗНОП и появляется риск уничтожения, объяснила Дмитриева.

- Допустим, кто-то приобрел в собственность здание в центре. Рядом с ним есть скверик, который хотят оградить оградой. Тогда эти зеленые насаждения нужно вывести из общего пользования, чтобы не было открытого доступа. Вполне возможно в ряде случаев можно было бы обеспечить защиту скверов на таких территориях. А сейчас получается - либо это зеленое насаждение общего пользования, либо вообще не зеленое насаждение. Нужно вводить новое понятие, должны быть зеленые насаждения ограниченного использования. Но для третьих лиц вводится обременение в том, что они должны сохранять эти насаждения, - продолжила лидер фракции Партия Роста.

"Справедливая Россия" готовится внести в законопроект не менее 20 поправок, рассказала представительница фракции Надежда Тихонова. Среди них сразу несколько предложений, ставших реакцией эсеров на документ, внесенный Смольным к первому чтению.

- Мы не согласны с изменениями по Полежаевскому парку. Там вырезают кусок под садово-парковое хозяйство. Причем само СПХ хотело в другом месте сделать базу. Это для нас принципиальная поправка. Далее, Муринский парк - два участка. Парк Интернационалистов - то, что вырезают под Южное шоссе. И еще Литовский сад в Выборгском районе, - перечислила Тихонова.

Она отметила, что будут поправки и по объектам, за которые оппозиция ЗакСа бьется из года в год. Особенно большие надежды эсеры связывают с Ржевским лесопарком. По словам Тихоновой, свои предложения "Справедливая Россия" подготовила на основе обращений жителей.

Представитель "Яблока" в городском парламенте Борис Вишневский тоже размещал у себя в соцсетях призыв присылать ему идеи по поправкам в ЗНОП. По словам депутата, пока откликнулось не так много подписчиков. Тем не менее, "яблочник" уже подготовил более 50 поправок по 12 районам города.

- В Адмиралтейском районе пару скверов хотят исключить [на улице Союза Печатников и на улице Декабристов]. Совершенно точно подадим поправку, чтобы не исключали сквер в Свечном переулке, будем просить вернуть участок в парке 300-летия Петербурга. Мы выступаем против исключения двух участков на 8-й и 10-й линиях Васильевского острова. Один из них планируют исключить, потому что кто-то хочет взять его в аренду для реконструкции прилегающего объекта - это что за бред вообще? - перечислил несколько предложений "яблочник".

Нерешенный вопрос Малиновки

Тихонова и Вишневский заявили о готовности выступить с поправками в защиту многострадального парка Малиновка. Местные жители несколько лет выступали против идеи строительства православного храма на его территории. В августе 2019 года Смольный внес отдельный законопроект о включении в перечень ЗНОП паркового участка, на котором ранее планировалась стройка. Однако ЗакС просто не стал рассматривать этот документ. Спикер городского парламента Вячеслав Макаров, не раз заявлявший, что в Малиновке будет храм, в декабре 2019 года ушел от ответа о конкретных сроках рассмотрения инициативы в парламенте.

- Мы обязательно этот проект будем рассматривать, сейчас идёт работа над альтернативным участком. Придёт время, проект будет рассмотрен, - пообещал спикер.

Вишневский считает проект закона Смольного в защиту Малиновки предвыборным пиаром Беглова. Его удивляет, что городское правительство, настаивавшее на защите парка два года назад, не стало включать проблемный участок в общий проект поправок. Хотя в данный момент разговоров о возведении объектов в Малиновке не ведется, да и строить сооружения выше пяти метров там, согласно правилам землепользования и застройки, нельзя, депутаты хотят довести эту историю до конца.

Сергей Еремеев

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