Кандидаты в вице-губернаторы: Человек с фамилией и человек с Урала

Губернатор Петербурга Александр Беглов 15 января принял отставку вице-губернатора по культуре Владимира Кириллова. На его место глава города предложил первого заместителя главы комитета по культуре Бориса Пиотровского, а на еще ранее освободившуюся должность вице-губернатора по энергетическим вопросам - своего советника Сергея Дрегваля, который до этого был гендиректором "Россети Урал". Судя по заявлению сотрудников "Россетей", Дрегваля там ценили, но в Петербурге о нем практически никто не знает. Неопределенное отношение у опрошенных ЗАКС.Ру депутатов и политологов и к Пиотровскому.

Сложно оценить

Официально о новых претендентах на посты вице-губернаторов администрация города сообщила раньше, чем об отставке вице-губернатора по вопросам культуры, спорта, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Петербурга Владимира Кириллова. Он пришел на этот пост в ноябре 2014 года. При новом утверждении его на должность вице-губернатора в 2019 году оппозиционные депутаты напомнили, что Кириллов открыто высказывался за появление в городе моста имени Ахмата Кадырова. Также бывшему вице-губернатору припомнили цензуру плакатов на митингах, на что он ответил, что этим занимаются полицейские. После событий 1 мая 2019 года, когда общедемократическая колонна не смогла пройти до конечной точки своего шествия, Кириллов заявил, что разгона демонстрации не было - только задержания.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова призналась ЗАКС.Ру, что за все время ни разу не отправляла запросы на имя Кириллова и каким-либо образом оценить его работу на посту вице-губернатора не может. Парламентарий от Партии Роста Оксана Дмитриева заявила, что считает Кириллова самым незаметным вице-губернатором Петербурга. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат сообщила, что он ничем не запомнился.

- Как можно в течение такого времени быть вице-губернатором и при этом быть абсолютно неизвестным? - задалась вопросом Дмитриева.

Депутат от "Единой России" Константин Чебыкин же считает, что Кириллов - "человек с богатым опытом". По мнению парламентария, бывший вице-губернатор в дальнейшем будет востребован и на новой работе.

В отставку Кириллов ушел "в связи с переходом на другую работу". По информации "Фонтанки", он может стать директором "Государственного музея истории Петербурга", который расположен в Петропавловской крепости. Источники издания сообщили, что новая должность для Кириллова является своеобразным "золотым парашютом". Зарплата директора музея составляет около 500 тысяч в месяц, следует из информации СМИ.

Лестница в "Эрмитаж"

На смену Кириллову губернатор Петербурга предложил первого заместителя главы комитета по культуре и сына директора " Государственного Эрмитажа" Михаила Пиотровского Бориса. До прихода в администрацию губернатора он занимался работой издательства "Арка", соучредителем которого являлся. Организация специализируется на создании книг по искусству и культуре, а также является партнером "Эрмитажа". Пиотровский-младший также занимался продюсированием фильмов, рекламных роликов и клипов. Один из самых известных проектов - VR-фильм "Эрмитаж. Погружение в историю".

По мнению политолога Дмитрия Солонникова, Борис Пиотровский использует должность вице-губернатора для получения необходимого управленческого опыта, чтобы в будущем заменить своего отца на посту директора "Эрмитажа". Музей станет постоянным местом работы для людей рода Пиотровских, считает политолог. Сейчас музеем руководит Михаил Пиотровский, а до него эту должность занимал его отец - Борис Пиотровский. Солонников уверен, что Пиотровский-младший идет в вице-губернаторы не для развития культуры города или лоббирования каких-то своих интересов, а для получения опыта и вхождения в определенный круг людей.

- Для того, чтобы эффективно руководить таким крупным федеральным предприятием [как "Эрмитаж"], нужно пройти большую карьерную лестницу. В этом отношении должность вице-губернатора по культуре Санкт-Петербурга вполне удачный элемент, вполне логичная ступень. Это никаким образом не окончательная ступень карьеры Бориса Пиотровского, - заявил политолог.

Он считает, что культурная сфера Петербурга не пострадает: "человек явно не идет для того, чтобы заработать копеечку на госзаказах". Ничего дурного от Бориса Пиотровского ожидать не стоит, заявил Солонников ЗАКС.Ру.

Политолог Александр Конфисахор заявил, что не может вспомнить каких-то ярких проектов от Бориса Пиотровского. Он также считает, что Пиотровский-младший использует должность вице-губернатора как ступень к получению места директора "Эрмитажа":

- Набравшись административного опыта, заменит отца, чтобы "Эрмитаж" у нас передавался по наследству как царская корона в свое время.

Сам Пиотровский-младший, когда пришел в комитет по культуре, заявил, что его планы по работе в исполнительной власти никак не связаны с "Эрмитажем". По его словам, он пришел в ведомство для работы на пользу культуры города.

Советник губернатора и бывший руководитель комитета по культуре Николай Буров в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что у Пиотровского есть "базовый интеллект" и опыт работы в сфере культуры. Если он приложит максимум усилий и постарается оживить ситуацию вокруг культуры, то это будет хорошо для отрасли в целом и для карьеры возможного будущего вице-губернатора, считает Буров. Однако, для этого должно сложиться вместе несколько факторов, добавил советник. Он отметил, что коронавирус нанес большой удар по многим сферам деятельности - в том числе и по культуре. Пиотровскому придется непросто на новому посту при решении сложившихся проблем, заявил Буров.

Этого же мнения придерживается политолог Дмитрий Гавра. Он считает, что Пиотровскому придется приложить немало усилий для улучшения сферы культуры в Петербурге. Гавра уверен, что назначение Бориса Пиотровского вице-губернатором по культуре - это хороший шанс как для самого зампреда ведомства, так и для города. В частности, Пиотровский при должном старании может привлечь в Петербург дополнительное федеральное финансирование городской культурной отрасли, считает политолог. По его мнению, поможет в этом будущему вице-губернатору впитывание им "с молоком матери" менеджерских качеств для управления крупной организацией культуры и фамилия.

- Если лоббистские возможности этой фамилии будут использованы для городских объектов культуры, то это будет хорошо. Это трудно, это во многом потребует выходов на Москву. Но человек с такой фамилией, я думаю, может многие двери открывать лучше, нежели уважаемый Владимир Кириллов, - считает Гавра.

Беспартийный депутат Максим Резник заявил, что пока у Пиотровского в активе есть только фамилия. Она серьезным аргументом не является, считает парламентарий. По его мнению, в данном случае можно наблюдать эффект наследственности - "социальные лифты существуют только для своих".

Несколько опрошенных ЗАКС.Ру депутатов затруднились как-либо охарактеризовать Пиотровского и прокомментировать его выдвижение в вице-губернаторы. Руководитель фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова заявила, что вопрос сложный и "надо подумать". По ее словам, впечатление у нее пока не сложилось.

Затруднялись депутаты с ответом и на вопрос о претенденте на должность вице-губернатора по энергетике Сергее Дрегвале. Парламентарий от "Единой России" Константин Чебыкин сказал, что лично не знаком ни с Пиотровским, ни с Дрегвалем. Он сообщил, что пока документы кандидатов в вице-губернаторы в ЗакС не поступили. Скроее всего с биографиями и послужными списками Пиотровского и Дрегваля парламентарии смогу ознакомиться в понедельник, уточнил Чебыкин.

Кандидат с Урала

Дрегваль пришел в Петербург на должность помощника губернатора по энергетике 17 ноября 2020 года. До 2014 года он занимал разные должности в ОАО "Оборонэнергосбыт", ОАО "Алтайэнергосбыт", Томской энергосбытовой компании. Затем Дрегваль перешел в "Россети Урал" (ОАО "МРСК Урал"), где три года был генеральным директором, пока в ноябре 2020 года не уволился.

После ухода Дрегваля из компании, "Россети Урал" опубликовали в своем аккаунте Instagram видеозапись. В ней сотрудники организации желают своему бывшему коллеге успехов на новой работе и тепло отзываются о его профессионализме. В частности, главный эксперт службы механизации и транспорта "Свердловэнерго" Антон Ситников отметил достижения компании при возглавлении ее Дрегвалем:

"Под вашим руководством мы глобально расширили свой кругозор и взаимоотношения с другими ДЗО, провели совместные работы в Краснодарском крае, Ленинградской области и Республике Дагестан, обеспечили надежное и безопасное энергоснабжение в периоды проведения Чемпионата Мира по футболу. Это показатель сильного коллектива под управление грамотного руководителя".

Политолог Гавра считает, что Дрегваль является хорошим кандидатом на должность профильного вице-губернатора, так как он имеет необходимый опыт и знания.

- Он прекрасно знает внутренние рычаги, которые связаны с закупками энергии, с работой со сбытовыми компаниями, с регулированием тарифов. Он вхож в федеральное Министерство энергетики. То есть у губернатора в целом в этой сфере, видимо, болеть не будет, - поделился своим мнением Гавра.

Он добавил, что переезд Дрегваля с Урала в Петербург связано с тем, что решение о его назначении принималось не единолично губернатором. Возможно, Беглов пересекался с ним во время работы в других регионах, но эта профессиональная кандидатура направлена не случайно, считает политолог. По его мнению, Дрегваль выступает в качестве кадровой помощи и усиления правительства Петербурга.

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что выдвижение Дрегваля в вице-губернаторы не стало сюрпризом. Он занял пост советника по энергетике сразу же, как Петербург покинул Максим Шаскольский, который до этого был "энергетическим" вице-губернатором. Советником Дрегваль пробыл около двух месяцев - судя по всему, по мнению Беглова, за это время он успел изучить город и готов к повышению, отметил Солонников.

- Он наверняка профессионал в своей области, он наверняка хорошо знает энергетику. Был вопрос, насколько он знаком с петербургскими нюансами, но, видимо, губернатор считает, что уже знаком, - считает политолог.

Он добавил, что Дрегваль получил хорошее повышение и, судя по всему, никуда пока переходить не собирается, в отличие от Пиотровского. В дальнейшем и он может рассчитывать на продвижение - например, уйти в федеральные органы власти, считает Солонников.

Петербургские депутаты, как отмечено выше, про Дрегваля мало что знают - всю информацию о нем они получили из СМИ, признались сами парламентарии. Изучить его кандидатуру депутаты намерены на следующей неделе. Утверждать новых вице-губернаторов парламентарии должны на заседании ЗакСа 20 января. При этом, беспартийный Максим Резник считает, что правительство Петербурга с новыми назначениями может не поменяться в положительную сторону - новые вице-губернаторы в любом случае будут подчиняться губернатору Александру Беглову:

- Как сказал классик: "Вы друзья как ни садитесь, в музыканты не годитесь", потому что ваш дирижер в скафандре абсолютно бездарная личность, - сказал депутат.

София Саттарова

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