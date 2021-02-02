Задержан ещё один участник стычки на Сенной, вынудивший полицейского достать табельное оружие

Петербургские правоохранители задержали ещё одного участника потасовки на Сенной площади, случившейся в ходе митинга 31 января: в ходе инцидента полицейский был вынужден схватиться за табельное оружие для того, чтобы охладить пыл протестующих. О задержании отчитались в региональном управлении СК.

Мужчина является уроженцем Архангельской области. Накануне полиция поймала и ещё одного фигуранта дела - также жителя Поморья, приехавшего на акцию из столицы региона. Последнего поместили в ИВС.

В отношении демонстрантов возбуждено уголовное дело о по ст. 318 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

Напомним, столкновение протестующих с правоохранителями произошло в районе 13:30 на Сенной площади 31 января. Полицейские и омоновцы в это время уводили в автозаки людей, которых они считали участниками несанкционированной акции протеста. Одного из них грубо повалили на землю, после чего его попытались спасти стоявшие рядом граждане. Отбивая мужчину, несколько человек отталкивали полицейских и забрасывали их снежками. Офицера полиции попытались пнуть, после чего он, обронив головной убор, направил в сторону толпы табельное оружие.

Воскресная акция в поддержку Алексея Навального закончилась массовыми задержаниями: в автозаки отправили свыше 1200 человек. Несмотря на это, по улицам города на Неве маршем прошлись тысячи солидарных граждан. ЗАКС.Ру рассказывал и показывал, как это было.