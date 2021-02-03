Суд арестовал второго фигуранта дела о стычке с полицейскими 31 января на Сенной площади

Октябрьский суд Петербурга арестовал Артема Попова по обвинению в применении насилия к полицейскому на акции протеста 31 января на Сенной площади, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Попов "однократно толкнул двумя руками" полицейского в спину, чем "потерпевшему физическую боль и моральный вред". Под арестом мужчина останется до 31 марта.

Ранее суд отправил в СИЗО еще одного участника стычки с полицейскими на Сенной в день акции – Кирилла Богданова, которого обвинили в том, что он ударил двух полицейских. Мера пресечения еще одному фигуранту, Евгению Туганкову, который ударил омоновца на Пионерской площади, пока не избрана.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.

О том, как прошли протесты 31 января в Петербурге - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру.