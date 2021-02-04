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20:53

Матери 11-летней задержанной на петербургской акции за Навального вынесли предупреждение

фото ЗакС политика Матери 11-летней задержанной на петербургской акции за Навального вынесли предупреждение

Матери 11-летней девочки, задержанной на не согласованной с властями протестной акции 31 января в Петербурге, на заседании комиссии по делам несовершеннолетних вынесли предупреждение. Об этом 4 февраля сообщила "Фонтанка.ру".

Члены комиссии проголосовали за это решение единогласно, а детский омбудсмен Ленобласти  Тамара Литвинова назвала его "справедливым". В ближайшее время девочке придется пообщаться с психологом.

Напомним, что перед акцией 31 января детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина выступила с предостережением в адрес несовершеннолетних, их родителей и организаторов несанкционированного мероприятия. Привлечение детей она уподобила поведению фашистов, выставлявших перед живые щиты из самых слабых. Детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова после акции с обилием задержаний и вовсе пригрозила родителям 11-летней девочки уголовным делом. О том, как прошло шествие в поддержку преследуемого властями Алексея Навального, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.

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