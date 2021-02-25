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16:36

Штаб Соболь сообщает о блокировке операторами связи смс со словами "Навальный" и "депутат Госдумы"

фото ЗакС политика Штаб Соболь сообщает о блокировке операторами связи смс со словами "Навальный" и "депутат Госдумы"

Штаб Любови Соболь оповещает о блокировке сотовыми операторами смс-сообщений от их колл-центра со словами "депутат Госдумы", "Навальный" - как принимаемых, так и отправляемых, поделился у себя в Twitter координатор штаба Артем Тюрин.

"Роскомнадзор требует от операторов связи быть цензорами в преддверии предстоящих выборов. Напомню: цензура в РФ прямо запрещена 29 статьей Конституции", - поделился Тюрин.

В разговоре с "Открытыми медиа" Тюрин пояснил, что недоразумение возникло тогда, когда он начал делать рассылку со словами "депутат Госдумы" (в сообщениях вроде "Любовь Соболь независимый кандидат в Госдуму"), а затем - и со словами "Навальный, Алексей Навальный".

Для рассылки сторонники Соболь пользуются "колл-центром на базе виртуальной АТС (Автоматической телефонной станции)".

"Мы пользуемся одной из таких платформ. И нам объяснили в технической поддержке АТС, что у них проходит [сигнал по отправке сообщений], но не проходит уже у оператора связи", - уточнил Тюрин, добавив, что имена операторов, блокирующих соответствующие послания, активистам не раскрыли, сославшись на конфиденциальность информации.

Любовь Соболь ранее заявляла о планах баллотироваться на выборах в Госдуму, которые пройдут уже грядущей осенью.

Партия "Яблоко", с которой у сторонников Алексея Навального с недавних пор обострились взаимоотношения после выхода статьи Григория Явлинского "Без путинизма и популизма", не исключала, что поддержит выдвижение Соболь.

Сейчас соратница оппозиционера является фигуранткой двух уголовных дел - о незаконном проникновении в жилище и по "санитарному делу".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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