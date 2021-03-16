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12:06

Соловьев и Тетердинко подали заявки на участие в думских праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Соловьев и Тетердинко подали заявки на участие в думских праймериз "Единой России"

Вице-спикер Заксобрания Петербурга Сергей Соловьев и лидер фракции единороссов в городском парламенте Александр Тетердинко во вторник, 16 марта, первыми подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выдвижению кандидатов в депутаты Госдумы, сообщили ЗАКС.Ру в ЕР.

Соловьев планирует выдвигаться по одномандатному округу № 216, который объединяет районы исторического центра Петербурга: Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и большую часть Центрального.

"Исходя из обращений избирателей, можно сказать, что одной из главных проблем на этой территории является содержание жилищного фонда. Большинство обращений связаны с жилищно-коммунальной сферой, поэтому мы планируем подготовить программу, чтобы выделить федеральные средства на реконструкцию исторического центра Санкт-Петербурга", - пообещал вице-спикер ЗакСа.

Тетердинко намерен участвовать в выборах по округу № 212. Это юго-запад Петербурга: Петродворцовый и Красносельский районы, а также муниципалитеты "Дачное" и "Ульянка", расположенные на территории Кировского района. Одной из главных проблем этого округа единоросс назвал отсутствие станции метро.

"Кроме того, Красносельский район – это район массовой жилой застройки, где наблюдается серьезная нехватка объектов социальной инфраструктуры, в том числе нет в достаточном количестве школ и детских садов. И этой проблемой я также намерен заниматься", - добавил Тетердинко.

Напомним, на думских выборах 2016 года "Единая Россия" не выставляла кандидатов в округе № 216. Победу здесь одержал представитель КПРФ Владимир Бортко. Среди других кандидатов были член ЛДПР, миллиардер Борис Пайкин, депутат ЗакСа Максим Резник и нынешний председатель "Яблока" Николай Рыбаков. 

По округу № 212 на выборах 2016 года победил единоросс Сергей Вострецов. В сентябре 2020 года его раскритиковал секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Он сказал, что не верит в то, что депутат способен переизбраться в нижнюю палату федерального парламента. Вострецов, тем не менее, заявил о готовности вновь выдвигаться от "Единой России".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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