Округ разъединенных демократов  

Идея единого фронта оппозиции на выборах в ЗакС уже забуксовала. По второму избирательному округу, где планировал выдвигаться депутат от "Яблока" Борис Вишневский, своего кандидата-одномандатника Вадима Суходольского хочет выставить Партия Роста. Не исключают возможного участия в электоральной гонке на этой территории и другие оппозиционные силы.

По зову избирателей

Партию Роста на выборах в седьмой созыв Законодательного собрания Петербурга по второму округу (большая часть Центрального района) представит активист Вадим Суходольский, сообщила лидер партийной фракции в ЗакСе Оксана Дмитриева в эфире "Эха Москвы в Петербурге". Вероятно, Суходольский станет одним из соперников одного из самых медийных оппозиционеров города, депутата от "Яблока" Бориса Вишневского. Он уже давно заявил о намерении переизбираться в парламент от этой территории.

- Я думаю, что таким способом Оксана Генриховна Дмитриева демонстрирует Смольному свою лояльность, - прокомментировал Вишневский заявление коллеги. - Понятно, что самая раздражающая для Смольного персона в этом округе, это, естественно, я. Выдвижение кандидатов против меня - это демонстрация лояльности против меня.

"Яблочник" шел на выборы в ЗакС по второму округу и пять лет назад. Тогда он занял второе место, проиграв единороссу, бывшей главе района Марии Щербаковой. С тех пор рейтинг ЕР немного просел, а "Яблоко" продемонстрировало успех на муниципальных выборах 2019 года. Партия получила большинство мест в советах трех из четырех муниципалитетов на территории округа № 2. Правда, де-факто два из них продолжают контролировать единороссы.

30-летний Суходольский до 2018 году состоял в партии "Парнас", но после ухода из нее оставался беспартийным. Участвовал в молодежных движениях "Весна" и "Время". В 2018-2019 годах он был активен в инициативной группе "Защитим остров Васильевский", пять представителей которой получили места в совете МО "Морской". Им не хватило одного мандата, чтобы выбрать своего представителя главой. В оппозиционной среде тогда звучали претензии в адрес "Яблока", которое тоже выставило своих кандидатов на местных выборах и в совет не прошло. По иронии судьбы, шестой результат в команде "Защитим остров Васильевский" показал Суходольский.

Параллельно он шел от Партии Роста в МО "Литейный округ". Перед выборами вместе с другим кандидатом Илоной Ханиной начал вести паблик "Жители МО Литейный округ". Однако результаты в итоге они показали слабый и в совет не прошли. По словам Суходольского, с тех пор интерес к Партии Роста в муниципалитете вырос.

- Если даже взять мою работу, вначале в группе "ВКонтакте" у нас было 200 человек, сейчас - около 5 тысяч, - подчеркнул он.

К резким высказываниям в свой адрес после заявлений Дмитриевой об участии в выборах Суходольский относится спокойно. Он признался ЗАКС.Ру, что не боится политической конкуренции.

- У всех партий есть свои избиратели, и они требуют, чтобы партии выдвигали своих кандидатов, - объяснил Суходольский необходимость участия в выборах нескольких оппозиционных сил. - Партия Роста активно работала в Центральном районе. Избиратели Оксаны Дмитриевой, которых очень много в районе, хотят, чтобы у партии был свой кандидат.

Призрачное единство

Ранее о своем желании идти в ЗакС по округу № 2 заявил лидер общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. Инициатива хорошо известна на избирательной территории. Ее представители заседают в трех муниципалитетах. Костров заявил ЗАКС.Ру, что в случае, если партия власти не будет "жестить", шансы на победу у него самые высокие. Положительно отметив активность Суходольского, лидер "Центрального района за комфортную среду" добавил, что у Вишневского нет шансов победить.

- Борис Лазаревич занимается глобальной мировой политикой, - рассуждает Костров. - Мне кажется, что его место в Госдуме… Я считаю, что Вишневскому нечего делать во втором округе, здесь должны избираться жители. Вадим Суходольский? Отлично! Он местный житель.

Вишневский полагает, что за выдвижением Кострова может стоять администрация Центрального района.

- Огонь его критики все больше и больше направляется не против районной и городской администрации, а против демократической оппозиции и против меня лично. Совершенно понятно, с кем ему нужно бороться, - обратил внимание депутат.

Сам Костров с этими обвинениями не согласился и заявил, что критикует только тех, кто не хочет работать. Остается открытым вопрос, от кого он может пойти в городской парламент. По информации ЗАКС.Ру, он уже общался на эту тему со "Справедливой Россией".

- Мы ведем переговоры с различными движениями, - пояснил активист. - Если говорить о партиях, мне нравится политика "Справедливой России". Мы с ними много сотрудничаем.

Эсеры, вероятно, не спешат заявлять о своем участии в выборах в центре Петербурга из-за предварительных договоренностей, которые внутри оппозиционного лагеря были достигнуты в начале 2021 года. Представители нескольких политических сил обсудили возможность разделения округов так, чтобы не выставлять кандидатов друг против друга. Как рассказал ЗАКС.Ру участник тех обсуждений, было оговорено, что округ № 2 останется за Вишневским, однако встречных предложений по "разделу" округов от "Яблока" после этого не поступило.

Вишневский утверждает, что обсуждения не прекращались и что они носят скорее характер консультаций между партиями.

- Я бы вообще не называл это переговорами. Это консультации, которые партии ведут между собой, представляя свои заявки и свои желания, - поделился "яблочник".

Решение по коалиционной политике в будущем все же может быть поддержано "Яблоком", если его поддержат руководящие органы партии, уточнил депутат.

Представители КПРФ, также участвовавшие в общеоппозиционном предвыборном обсуждении, пока о выдвижении своих кандидатов по тем или иным округам объявлений не делали. Лидер фракции коммунистов в ЗакСе Ольга Ходунова согласилась, что переговоры о сотрудничестве с другими оппозиционными силами - нормальный процесс. Однако сама она считает, что КПРФ нужно шире охватывать одномандатные округа, тем более, что желающих принять участие в выборах у компартии и ее союзников достаточно.

- У нас с вами есть и партийные списки, - рассказала Ходунова. - В условиях, когда необходимо обеспечить жесткий контроль во всех комиссиях и на всех территориях, задача партии - максимально использовать свое влияние на округах. Обеспечить это влияние и заинтересованность коммунистов в работе на округах возможно в случае активного выдвижения на данных округах коммунистов или членов широкого лево-патриотического фронта.

Рассуждения о возможных союзах оппозиционеров ведутся перед каждой электоральной кампанией. Как правило, заканчиваются они безуспешно. В последние месяцы тему необходимости разделять округа особенно часто поднимал беспартийный депутат Заксобрания Максим Резник. Он напоминал с парламентской трибуны, что "Единая Россия" в 2016 году получила абсолютное большинство в ЗакСе благодаря победе на одномандатных округах, где им противостояло по несколько оппозиционеров.

На ситуацию с выдвижением Суходольского по округу № 2 Резник отреагировал резким постом в Facebook в адрес Партии Роста. Вскоре он удалил это сообщение. Депутат сказал ЗАКС.Ру, что пока не готов дать больших комментариев на эту тему.

- Я знаю только одно, что я буду поддерживать Вишневского, - отметил Резник.

Сергей Еремеев

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