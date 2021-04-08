Четырбок и Цивилев подали документы на участие в праймериз "Единой России"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилев 8 апреля подали документы на участие в праймериз "Единой России". Оба кандидата будут претендовать на выдвижение в 17-м избирательном округе. Четырбок планирует идти на выборы и по спискам, и по одномандатному округу, а Цивилев только по партийным спискам.

В праймериз "Единой России" по 17-му округу (включающий часть территорий Кировского и Красносельского районов) Петербурга, также примут участие депутат муниципального образования "Красненькая речка" Михаил Соколов, Тереса Скугарь и Сергей Чуприн, выдвигавшийся на муниципальных выборах 2019 года в МО "Юго-Запад" от "Единой России". Партийное голосование ЕР пройдет с 24 по 30 мая 2021 года.

Денис Четырбок был избран в Законодательное собрание 2016 году по одномандатному округу №17. Четырбок автор более чем 400 законодательных инициатив. Среди проектов, вызвавших наиболее широкий общественный резонанс за последний год, например, его закон о "наливайках", запрещающий продажу алкоголя в помещениях площадью меньше 50 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Закон был доработан после критики представителей ресторанного бизнеса - депутаты смягчили требования к барам и заведениям общепита в историческом центре города, уменьшив допустимую площадь зала до 20 квадратных метров, для хрущевок и панельных домов требование осталось прежним. Еще одна известная инициатива парламентария - предложение о легализации деятельности уличных музыкантов. Согласно законопроекту, артистам придется согласовывать с властями свои выступление и регистрироваться как самозанятые.

Как и в 2016 году, Алексей Цивилев снова будет выдвигаться в Заксобрание по партийным спискам. За время своей депутатской деятельности Цивилев, в частности, поднимал вопросы организации парковок, проблемам ЖКХ, бездомных животных. До избрания в Заксобрание, с 2009 по 2016 год, занимал пост главы МО "Княжево". С 2008 по 2009 год Цивилев был помощником депутата Законодательного собрания Виталия Милонова, который недавно назвал своего бывшего помощника достойным должности спикера Заксобрания.

Константин Леньков

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