Станции "Маяковская", "Площадь Восстания" и "Гостиный двор" закрыты, "Адмиралтейскую" открыли

Комитет по транспорту в своем Telegram-канале в 21.20 21 апреля сообщил, что несколько станций метро в Петербурга города были закрыты. Сейчас в городе продолжается протестное шествие сторонников Навального.

Так, поезда следуют без остановок мимо станций "Маяковская" и "Площадь Восстания". Станция метро "Гостиный двор" закрыта на вход и выход. При этом пересадка на станцию "Невский проспект" доступна для граждан, а вестибюль этой станции открыт.

Открылась на выход станция метро "Адмиралтейская". Ее, как и один из вестибюлей "Невского проспекта" закрывали на выход вскоре после начала протестного шествия в поддержку Навального, начавшегося около семи часов вечера.

Ранее, напомним, комитет по транспорту также приостановил движение нескольких маршрутов трамваев и троллейбусов по центру города.

Не согласованная с властями Петербурга акция в поддержку находящегося в колонии Алексея Навального проходит в эти минуты в центре города в форме шествия. По данным МВД, в протесте участвуют 4,5 тысячи человек. Очевидцы сообщают, что реальное число участников может достигать 6 тысяч человек.