Суд не стал наказывать актера из "Ранеток" за участие в акции протеста в Петербурге

Приморский суд Петербурга прекратил дело актера Станислава Шмелева об участии в акции протеста в поддержку Алексея Навального 21 апреля, сообщает "Апология протеста".

На Шмелева был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка), как и на многих других задержанных на акции. Суд не нашел оснований для привлечения актера к ответственности, внял доводам адвоката и прекратил производство по делу.

Шмелев известен по ролям в ряде российских сериалов, в том числе - "Ранетки".

Напомним, 21 апреля в ряде городов России прошли акции с требованием оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному, который на фоне серьезных проблем со здоровьем уже более трех недель держит голодовку в исправительной колонии № 2 в Покрове. В Петербурге на шествие по центру города вышли до 10 тысяч человек (официальные данные МВД — 4,5 тысячи). По данным "ОВД-Инфо", были задержаны 806 демонстрантов, всего по стране — 1786 задержанных.

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Суды Петербурга рассматривают протоколы, составленные на задержанных полицией - в основном по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка). В Василеостровском суде рассматриваются 18 дел, в 17 случаях суд назначил штраф в 10 тысяч рублей. В других назначают как штрафы, так и аресты.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру