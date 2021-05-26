Макаров о праймериз: Нам не нужен административный ресурс

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров на брифинге 26 мая снова заявил, что городское отделение "Единой России" не имеет никакого отношения к принуждению работников бюджетной сферы участвовать в её праймериз. При этом спорить с тем, что такие факты были, председатель парламента не стал.

- То, что сейчас происходит, когда бюджетников ведут на голосование, заставляют регистрироваться на сайте Госуслуги... Бюджетников не просто просят, а заставляют в том числе административным путем. Сразу хочу сделать заявление. "Единая Россия" не имеет к этому никакого отношения. Нам не нужен административный ресурс, - сказал Макаров.

По словам спикера, для партии и её депутатов неприемлем путь административного давления, а если парламентарий активно работал в течение пяти лет, он и так сможет переизбраться.

Аналогичные заявления председатель ЗакСа делал и на брифинге неделю назад, 19 мая.

Напомним, работники образования, медработники и другие бюджетники в Петербурге массово жаловались на настоятельные рекомендации начальства принимать участие в электронном предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов в Госдуму и ЗакС. Профсоюз "Учитель" обратился по этому поводу к лидеру партии Дмитрию Медведеву.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об одном из детских садов в Выборгском районе города, где сотрудников призывали не только голосовать самим, но и регистрировать избирателями родителей своих подопечных. Кроме того, изданию стали известны фамилии кандидатов, за которые рекомендуется голосовать.

Сергей Еремеев

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