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13:03

Проигравший праймериз "Единой России" депутат Васильев намерен пойти в ЗакС самовыдвиженцем

фото ЗакС политика Проигравший праймериз "Единой России" депутат Васильев намерен пойти в ЗакС самовыдвиженцем

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Андрей Васильев проиграл предварительное голосование партии перед выборами в парламент, следует из результатов праймериз на сайте ЕР. Парламентарий занял второе место и в региональной группе, и по избирательному округу №16. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Васильев заявил, что все же намерен участвовать в выборах в Законодательное собрание Петербурга. Только пойдет он не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем по тому же 16-му избирательному округу, сообщил депутат. Он отметил, что уже 10 лет представляет территорию и уверен в поддержке жителей.

- Я 10 лет работаю в округе. Я знаю, сколько за меня на праймериз проголосовало. Гораздо больше, а за тех - нет, - считает Васильев.

По его мнению, результаты предварительного голосования "Единой России" якобы могли "подтасовать":

- Есть такая поговорка: кто считает, тот и выигрывает. Если сервер находится в Москве, а они заранее решили, что будет, то сами понимаете… Тем более, что это очень удобно тем, что никаких судебных разбирательств не может быть. Потому что это внутреннее дело этой партии, и, как они будут подтасовывать все, это их личное дело. 

Напомним, ранее в распоряжении ЗАКС.Ру появились списки участников праймериз единороссов в Петербурге, за которых якобы настоятельно просили отдать свои голоса работников бюджетной сферы. Согласно этим данным, Васильеву поддержку оказывать не рекомендовали. По информации издания, опередить по региональному списку его должен был другой депутат от "Единой России" Дмитрий Тугов, а по округу - предприниматель и сопредседатель штаба ОНФ Виталий Фатеичев.  Так и произошло, как видно по результатам праймериз. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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