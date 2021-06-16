Депутат Ковалев пересел к Партии роста

Покинувший партию "Справедливая Россия - За правду" Алексей Ковалев на заседании Заксобрания 16 июня занял место рядом с фракцией Партия роста, от которых пойдёт в новый созыв ЗакСа.

На столе у парламентария при этом нет никаких партийных флажков. У справороссов на двух депутатов - Надежду Тихонову и Михаила Амосова (избрался от "Яблока") - три флажка. Член фракции СР Александр Егоров, в апреле вступивший в "Единую Россию", заседание пропускает. На предыдущих он продолжал заседать рядом с эсерами.

Напомним, Ковалев объявил о выходе из "Справедливой России - За правду" и своём сотрудничестве с Партией роста 25 мая. Несколько последующих заседаний ЗакСа он пропустил из-за болезни.

Сергей Еремеев

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