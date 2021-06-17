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17 июня, 22:43

Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября

фото ЗакС политика Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении даты выборов депутатов Государственной думы, сообщается на сайте Кремля. 

Голосование назначено на 19 сентября 2021 года. Россиянам предстоит избрать депутатов восьмого созыва Госдумы. Центральная избирательная комиссия в ближайшее время должна будет определить, сколько дней будет длиться голосование. Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что решение будет приниматься "исходя из санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей", как сообщал ТАСС.  Петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов в свою очередь обращался в Центризбирком с призывом отказаться от идеи трехдневного голосования, так как оно создает "условия для злоупотреблений со стороны лиц, заинтересованных в фальсификации итогов голосования", как считает омбудсмен. 

В Петербурге 19 сентября также состоятся выборы депутатов Законодательного собрания. Решение о назначении даты выборов было принято городским парламентом накануне, 16 июня. Один из потенциальных кандидатов в депутаты ЗакСа, беспартийный оппозиционный депутат Максим Резник был сегодня задержан в качестве подозреваемого по делу о наркотиках. Его соратники уверены, что преследование политика связано с его планами участвовать в выборах. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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