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12:42

За Резника подписали поручительства петербургские справедливороссы

фото ЗакС политика За Резника подписали поручительства петербургские справедливороссы

За депутата ЗакСа Максима Резника, которому сегодня, 18 июня, суд вынесет меру пресечения как подозреваемому по делу о наркотиках, подписали личные поручительства лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина, депутаты ЗакСа Надежда Тихонова и Михаил Амосов, а также глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина. Шишкина отметила, что этот случай, когда легко предположить политическую подоплеку преследования.

"Максим Резник – публичный человек, известный в Петербурге политик с яркой оппозиционной риторикой. Именно поэтому вызывает вопросы его задержание во время предвыборной компании. История с посещением Максимом Резником квартиры его родственника случилась в марте. Если б он хотел скрыться – наверное, сделал бы это. Зачем сейчас его держать под стражей?", - задалась она вопросом.

Ранее аналогичным образом поступили депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов.

Напомним, что накануне Резник стал из свидетеля подозреваемым по делу, главным фигурантом которого является его дальний родственник Иван Дорофеев, находящийся в местах заключения. В ходе мартовского обыска на квартире Дорофеева нашли запрещенные вещества. Задержанный депутат ЗакСа провел весь предыдущий день в компании силовиков, а минувшую ночь - в изоляторе временного содержания.


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