ИКМО "Ланское" назначила выборы по 2 округу

Избирательная комиссия муниципального образования "Ланское" (бывшая "Черная речка") назначила выборы депутатов по 2 многомандатному округу. Решение опубликовано на сайте муниципалитета.

Выборы должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Всего во втором округе МО "Ланское" пять мандатов.

Выборы в муниципалитет прошли в 2019 году, но позже экс-кандидат Павел Чупрунов выиграл у ИКМО в Приморском районном суде - итоги выборов по 2 округу признали недействительными. В августе 2020 года Санкт-Петербургский городской суд подтвердил правильность решения районной инстанции. Так своих мандатов лишились представители "Единой России": брат спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий, Юлия Богомолова, Сергей Валюшицкий, Александр Нагинский и Николай Соловьев. ИКМО признала выборы по 2 округу недействительными в декабре 2020 года.

Помимо перечисленных пяти человек, которые лишились мандатов после суда, с сайта муниципалитета пропали еще два депутата от "Единой России" Дмитрий Стариков и Вараздат Чангян. Решения о лишении их мандатов на сайте муниципалитета не опубликовано. В самом МО ЗАКС.Ру не смогли прояснить ситуацию.

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