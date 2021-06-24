Опальный депутат, общественница, детектив: Кто пойдет в ЗакС от РПСС

Конфликтующий с руководством Законодательного собрания депутат Андрей Анохин не будет выдвигаться по одномандатному округу, но возглавит общегородской список Российской партии свободы и справедливости в парламент Петербурга. В распоряжении ЗАКС.Ру оказался еще не утвержденный перечень кандидатов РПСС в Заксобрание.

Покинувший "Единую Россию" и ушедший в жесткую оппозицию спикеру Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову депутат Андрей Анохин, как и предполагалось, станет первым номером Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максима Шевченко на выборах в ЗакС. Переизбираться по своему одномандатному округу № 12 (Приморский район) парламентарий не планирует. Он объяснил ЗАКС.Ру, что решил сосредоточить все силы на прохождение пятипроцентного барьера. Депутат надеется, что в новый созыв попадет вместе с командой. Цель РПСС - семь мест в городском парламенте: пять по общегородскому списку, еще два - по территориальным.

При этом Анохин допускает свое участие и в думских выборах. Он утверждает, что кампания в нижнюю палату федерального парламента ему нужна только для одной цели - вызвать на дебаты Макарова. Если удастся победить на обоих выборах, думский мандат будет сдан, обещает депутат.

- Мне нужны личные открытые дебаты, - говорит Анохин, - потому что принцип "первый среди равных" у Макарова не действует в парламенте. Он его превратил в частное предприятие. Поэтому в рамках выборного процесса я хочу лично вызвать его на дебаты. Если бы он пошел на выборы в Законодательного собрания, я бы тоже вызвал его на дебаты.

С петербургскими кандидатами в Госдуму в РПСС еще определяются. Их фамилии объявят на съезде партии 3 июля. Остается открытым вопрос и с участием в выборах в ЗакС кандидатов-одномандатников. Анохин опасается, что сил для сбора подписей, необходимых для их регистрации, у РПСС может не хватить. А вот общегородской и территориальные списки уже готовы и отправлены на согласование в Москву. Сомнений в том, что их одобрят, в Петербурге нет.

Под вторым номером в общегородском списке идет кандидат технических наук, доцент факультета энергетики и экотехнологий Университета ИТМО Владимир Воронов. В середине нулевых вместе с Анохиным они были учредителями молодежной организации "Социалистическая молодежная единая национальная ассоциация".

Третья в списке - руководительница общественной организации "Помним всех поименно" Галина Савельева. "Помним всех поименно" занимается некрополистикой: рассказывает о захоронениях выдающихся соотечественников. С Анохиным Савельева взаимодействовала во время кампании в защиту Митрофаньевского кладбища. Когда в марте 2021 года депутат запустил "челлендж" "78 говори" в поддержку проправительственного телеканала "78", съемочные группы которого перестали пускать в Мариинский дворец, "Помним всех поименно" откликнулись одними из первых.

Четвертый номер - мастер производственного обучения реставрационного колледжа "Кировский" Алексей Веретенников. Пятый - хирург Александровской больницы Федор Маркин. Анохин заявил ЗАКС.Ру, что все кандидаты из общегородской части списка на себе знают, что такое "клановость".

- Они в разных сферах пережили то, что пережил я в парламенте. Когда инициативность, прогрессивные взгляды из тебя начинают выдавливать, поскольку ты не состоить в удобном клане, - объяснил депутат.

В территориальных списках у РПСС люди менее известные. Например, по округу № 1, где единороссы планируют выставить гендиректора КЦ "Питер" и богатейшего муниципала города Вадима Пономарева, от сторонников Шевченко и Анохина пойдут детектив Дмитрий Третьяков и пенсионер Петр Головнин. По округу № 2 - адвокат Юрий Авдеeв. В 9-м округе партию будет представлять слесарь Виталий Жолудев, в 15-м - инструктор по физкультуре Денис Калиничев, в 21-м - домохозяйка Ольга Ризванова, а в 21-м - автомеханик Илья Баринов. В списке три инженера, два предпринимателя и два преподавателя, много рабочих, одна студентка. По словам Анохина, некоторые кандидаты сами откликнулись на призыв встать на борьбу с "кланом Макарова", других рекомендовали люди из общегородской пятерки.

Согласно городскому законодательству, для участия в выборах не менее половины списка должны состоять в партии. Однако пока ситуация с членством в петербургском отделении РПСС непонятна. Горизбирком только 22 июня актуализировал название партийной ячейки в официальном перечне объединений, имеющих право участвовать в выборах. Ранее там было представлено отделение КПСС - так партия называлась до переименования и ухода под контроль Максима Шевченко в апреле. Совсем недавно представитель КПСС выступал с трибуны Мариинского дворца во время часа непарламентских партий. Но в ближайшее время у "шевченковцев" должно начаться полноценное партстроительство в Петербурге. Анохин заверил ЗАКС.Ру, что в необходимые сроки все будущие кандидаты напишут заявления о вступлении. Первый номер общегородского списка допустил только, что сам он останется беспартийным.

Сергей Еремеев

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