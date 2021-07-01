Депутат Васильев подал документы на выборы в ЗакС Петербурга как самовыдвиженец

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Васильев 30 июня подал документы для участия в выборах в городской парламент по 16-му избирательному округу. На этот раз он планирует вести кампанию как самовыдвиженец.

В 2011 и 2016 годах Андрей Васильев избирался в Законодательное собрание как кандидат от "Единой России", хотя в партии при этом не состоял. Однако праймериз ЕР в 2021 году депутат проиграл. В итоге от партии власти по 16-му округу будет выдвигаться предприниматель и сопредседатель штаба ОНФ Виталий Фатеичев. После оглашения результатов праймериз Васильев выражал сомнение в том, что итоги могут вызывать доверие, так как он уверен в поддержке избирателей на своей территории.

- Я не был никогда членом "Единой России" и всегда говорил, говорю и буду говорить, что моя партия - мои избиратели, как бы это пафосно ни звучало. Кто-то решил, что может управлять мнением избирателей и моей судьбой без моего участия, но я так не считаю, - заявил Васильев в беседе с ЗАКС.Ру.

Депутат считает, что собрать необходимое число подписей избирателей ему будет несложно, так как он "для этого десять лет работал на этом избирательном округе".

Кроме Фатеичева конкуренцию в 16-м округе Андрею Васильеву составят Андрей Алескеров ("Справедливая Россия - За правду"), Владимир Дмитриев (КПРФ) и Анна Каруличева ("Яблоко"). Узнать о кандидатах в других избирательных округах вы можете с помощью специальной карты ЗАКС.Ру.