"Новые люди" представили своих кандидатов в ЗакС

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Петербурге 1 июля прошло собрание регионального отделения партии "Новые люди". На нем были утверждены кандидаты от партии в Заксобрание Петербурга по общерегиональному списку и одномандатным округам, а также составы территориальных групп. В основном в списки попали предприниматели, члены партии из других регионов, врач и бывший судья.

Лидером городского списка стал бизнесмен Дмитрий Павлов, действующий депутат МО "Город Пушкин". Он занимает место в муниципальном совете с 2014 года. Был переизбран в 2019 году. Оба раза Павлов выдвигался от "Единой России". В 2016 году он заявил о выдвижении в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга от "Партии Роста". Ни в один из парламентов ему избраться не удалось. Зато ему удалось зарекомендовать себя как успешного бизнесмена. Будучи президентом группы компаний "Колвэй" Павлов задекларировал за 2020 год доход в размере 29,5 млн рублей.

Под вторым номером в общерегиональной части списка оказалась бывшая судья Уставного суда, который был упразднен с 1 июля 2021 года, Ольга Герасина. На партийном собрании ее чаще представляли как юриста, нежели зампреда Уставного суда. Выступая на съезде партии, она рассказала, что не понаслышке знакома с работой Законодательного собрания, и раскритиковала партийную дисциплину, которая, по ее мнению, мешает конструктивному диалогу в ЗакСе.

- Те острые вопросы, которые сейчас являются частью вашей кампании, озвучивались депутатами Законодательного собрания на очень высоких трибунах, но вместе с тем, партийная дисциплина не позволяла им двигаться дальше. Мне очень импонирует, что партия "Новые люди" настроена на реальные дела. Это площадка, где можно спорить, - заявила Герасина.

Председатель регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" Дмитрий Панов, рассказывая о своих достижениях собравшимся в зале, кроме заслуг отделения "Деловой России" также упомянул, что он дважды лично задавал президенту вопросы и подчеркнул, что Владимир Путин оба раза поддержал предложенные инициативы. По его мнению, это свидетельствует о том, что партия сможет донести свои идеи до федерального центра. Вопросы, которые задавал Панов президенту, были посвящены проблемам бизнеса. Например, в марте 2020 года Панов просил Путина о переносе сроков закупок и докапитализации фондов поддержки предпринимательства.

Рассуждая о работе нынешнего созыва, Панов рассказал ЗАКС.Ру, что положительно относится к идее председателя Государственной думы Вячеслава Володина юридически закрепить предвыборные обещания кандидатов.

- Это был бы исключительный триггер, способный дисциплинировать кандидатов, идущих на выборы на всем отрезке их деятельности в качестве депутатов. Иногда я слышу абсолютно неприемлемые для кандидатов декларации, например: "Я уже нахожусь в Законодательным собрании не первый год, и пойду несмотря ни на что и в этот раз вдруг прокатит…." Работа в парламенте такого субъекта как Петербург должна быть максимально конструктивной с полным вовлечением и реальным результатом, чтобы после пяти лет работы достижения с трудом помещались с школьную тетрадь, - считает Панов.

Ранее Панов возглялял предвыборный штаб кандидата в президенты и уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова из "Партии Роста". Панов рассказал, что по-прежнему продолжает плотно сотрудничать с бизнес-омбудсменом по большому ряду вопросов, но отметил, что повестка городского отделения партии, которую Борис Титов одновременно с государственной должностью возглавляет сильно, отличается от федеральной. В "Новых людях" он открыл для себя возможность продвигать нужные городу инициативы во всех спектрах.

Четвертое место в списке заняла руководитель петербургского штаба партии "Новые люди" Ксения Горячева. До присоединения к партии Горячева руководила петербургским отделением образовательной программы "Капитаны". Одноименный фонд был создан в 2012 году председателем партии Алексеем Нечаевым.

Из 25-ти одномандатных округов на выборах в Законодательное собрание "Новые люди" выдвинут своих кандидатов в 19-ти.

Кандидаты из общегородского списка также будут представлены на одномандатных округах. Павлов, возглавивший список, выдвинется в "родном" 24-м избирательном округе. В 2016 году бизнесмен уже выдвигался в Законодательное собрание по этому округу, но был снят за два дня до голосования. В 23-м округе на выборы пойдет Ксения Горячева. Бывшая судья Ольга Герасина будет выдвигаться в 17-м округе. Дмитрий Панов - в 8-м.

Во 2-м избирательном округе партию представит врач-нефролог Дарья Садовская. Накануне съезда она развозила обеды для своих коллег-медиков. Она также представит партию в территориальной группе по этому округу вместе с каратисткой Анастасией Васильевой.

Без муниципалов тоже не обошлось. В 1-м избирательном округе пойдет бывший депутат МО "Семеновский" Александр Дунюшин. Заместитель главы МО "Юго-Запад" Павел Любимов выдвинется от "Новых людей" по 16-му округу. Сменить муниципальный мандат на парламентский также надеется и депутат МО "Ульянка" Павел Брагин. В муниципалитете в 2019 году он прошел при поддержке "Справедливой России". Брагин станет кандидатом по 18-му избирательному округу. В 15-м округе партию представит Юрий Кульков, депутат МО "Поселок Комарово". По 11-му одномандатному округу кандидатом станет Константин Александров. В 2019 году Александрову отказали в регистрации на выборах в МО "Сампсониевское".

Всего по территориальным группам выдвинутся 34 кандидата. По 8-му избирательному округу идет Иван Исупов, руководитель регионального отделения партии в Ставропольском крае. В 6-м округе выдвинется Виктория Ивкина, которая в сентября 2020 года выдвигалась в Рязанскую областную думу и городскую думу Нижнего Новгорода. В 10-м избирательном округе "Новые люди" выдвинули координатора региональных отделений партии Юлию Барабанникову.

Как пояснила ЗАКС.Ру глава городского штаба "Новых Людей" Ксения Горячева, кандидатов из других регионов выдвигали для соблюдения действующего законодательства (в соответствии с п. 8 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга "О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга" количество региональных групп кандидатов должно быть не менее 20 и не больше 25.). В партии "понимают", что шансы на избрание по территориальным группам малы.

- Закон требует от партий обязательного выдвижения нескольких десятков человек - даже большего количества, чем мест в ЗакСе Петербурга. Поэтому на ряд таких позиций мы решили выдвинуть представителей нашей общей федеральной команды, - рассказала Горячева.









Константин Леньков