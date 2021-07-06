Войтановский пошел в ЗакС самовыдвиженцем

Глава муниципалитета "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский подал документы для участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга по одномандатному округу № 2 (Центральный район). Информация об этом появилась 6 июля на сайте Горизбиркома.

Исключенный из "Единой России" Войтановский пытался вести переговоры с другими партиями, в частности, КПРФ и ЛДПР. Однако в результате заявился самовыдвиженцем. В разговоре с ЗАКС.Ру потенциальный кандидат согласился, что предварительный сбор подписей избирателей будет серьезным испытанием, однако отметил, что он к этому готов.

- У нас три штаба расположены на территории. Будем туда приглашать всех желающих поддержать на выборах и поставить подпись в мою поддержку, - сообщил самовыдвиженец.

Ранее Войтановский допускал, что пойдет в ЗакС не от Центрального, а от Московского района. Однако он остановился на варианте с округом № 2, в который входит его муниципалитет. Глава "Лиговки-Ямской" объяснил, что здесь уже прижился. Вместе с тем он согласился, что конкуренция в этом округе будет особенно высокой.

- Да, здесь непросто будет, - заявил Войтановский.

Примерно в одно время с ним документы на участие в выборах подал другой самовыдвиженец, учитель истории Андрей Ильин. Ранее сбор подписей в свою поддержку начала либертарианка Марина Мацапулина.

"Единая Россия" готовится выставить в округе № 2 председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова. "Яблоко" уже выдвинуло заместителя председателя партии и депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Представлять "Справедливую Россию - За правду" будет основатель общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров. О других кандидатах можно узнать на карте ЗАКС.Ру "Выборы-2021".

Войтановский уже был депутатом ЗакСа второго, третьего и четвертого созывов. Главой МО "Лиговка-Ямская" он стал в 2019 году. Примерно через год его исключили из "Единой России" за несоблюдение партийного устава, программных документов и совершение действий, дискредитирующих партию. Сам он заявил, что исключение стало результатом сговора единороссов Центрального района с "Яблоком". Примерно через полгода, в июне 2021 года, местный совет "Лиговки-Ямской" лишил Войтановского должности главы муниципалитета. Однако позже ему удалось восстановить свои позиции через суд.

Глава "Лиговки-Ямской" известен поп-шлягером "Войтановский, я люблю тебя чертовски", который ему посвятили подруга-сотрудница муниципалитета, а также заявлениями о том, что на выборах в центре Петербурга в 2019 году недоброжелателями использовались американские "нанотехнологии".