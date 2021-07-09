Политолог Ветренко о списке "Единой России" в ЗакС: Это практически "пробегловская" пятерка

В общегородской список "Единой России" в Заксобрание Петербурга, объявленный 9 июля на конференции партии, попали лояльные к губернатору кандидаты, считает Инна Ветренко, заведующая кафедрой социальных технологий СЗИУ РАНХиГС.

- Как ни странно, к тому, кто войдет в городскую пятерку по городскому списку, было приковано внимание всех экспертов. Какая будет пятерка - это четкий сигнал: победил Макаров, или все же победил Беглов. Это латентное противостояние между губернатором и председателем Законодательного собрания - оно есть, и мы его чувствуем. Список показывает, что Беглов выиграл в этой непростой битве. Это практически "пробегловская" пятерка. Это те, кто является частью его команды, и те, с кем ему будет работать удобно. Через вывод в Госдуму Макарова ему удалось сформировать для себя достаточно лояльную пятерку, - сказала Ветренко в разговоре с ЗАКС.Ру.

Первым номером в общегородском списке идет глава ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин. За ним следуют действующий депутат Заксобрания Анастасия Мельникова, вице-губернатор Александр Бельский, сенатор Андрей Кутепов и предприниматель Павел Крупник.

Напомним, Беглов заявил в телеэфире о том, что предложил председателю ЗакСа Макарову баллотироваться в Государственную думу в марте 2021 года. Ранее спикер Заксобрания неоднократно говорил, что намерен избираться только в городской парламент. В мае Вячеслав Макаров отозвал свою заявку на праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в ЗакС, оставшись претендентом только на выдвижение в Госдуму по списку. На выборы в федеральный парламент он идет под вторым номером, после директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

По информации ЗАКС.Ру, ранее в Смольном обсуждали возможность выставить первым номером списка ЕР в ЗакС губернатора Александра Беглова. При этом в кулуарах Мариинского дворца говорили, что общегородской список может возглавить спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Константин Леньков