В ЛДПР считают, что Сысоев доказал свою обучаемость

ЛДПР высоко расценивает шансы своего члена Виктора Сысоева переизбраться депутатом ЗакСа. Руководитель петербургского отделения партии Юрий Ломакин в интервью "Ведомостям" отнес молодого политика к числу наиболее сильных кандидатов в одномандатных округах.

"Поначалу вокруг него был негативный хайп. Но за пять лет он доказал, что амбициозен и обучаем", - прокомментировал Ломакин работу однопартийца.

Ломакин подчеркнул, что Сысоеву интересна партийная жизнь: он участвует во всех мероприятиях, митингах, а недавно открыл детскую площадку в партийных цветах.

Напомним, Сысоев - самый молодой депутат шестого созыва ЗакСа. Он стал депутатом в неполные 22 года. В городском парламенте также заседает его мама, член "Единой России" Любовь Егорова. В политику депутат пришел из футбола. Раньше он был защитником петербургского "Динамо". В седьмой созыв Сысоев пошел по округу № 22. Там же выдвигается его мать.

Отметим, что ранее спикер Заксобрания Вячеслав Макаров обещал, что Сысоев отслужит в армию. В случае переизбрания депутатом, попасть под призыв он не успеет. В декабре политику исполнится 27 лет.