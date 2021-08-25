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Новости 15:35

Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Суд в Москве вынес приговор еще одному фигуранту так называемого санитарного дела о протестах 23 января: столичный муниципальный депутат получила Люся Штейн получила в качестве наказания один год ограничения свободы, передает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт. В течение этого времени политику запрещено покидать пределы Москвы и выходить из квартиры в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра).

Гособвинение запрашивало для активистки два года ограничения свободы.

Как и остальных фигурантов, уже получивших свои приговоры (Любовь Соболь, Олега Степанова, Киру Ярмыш, Олега Навального, Николая Ляскина), Штейн обвинили в "создании угрозы массового заболевания людей по неосторожности". Именно так суд интерпретировал ее призыв в соцсети к выходу на акцию протеста в поддержку Алексея Навального в разгар пандемии коронавируса.

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