Мундеп Люся Штейн получила год ограничения свободы по "санитарному делу"

Суд в Москве вынес приговор еще одному фигуранту так называемого санитарного дела о протестах 23 января: столичный муниципальный депутат получила Люся Штейн получила в качестве наказания один год ограничения свободы, передает "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт. В течение этого времени политику запрещено покидать пределы Москвы и выходить из квартиры в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра).

Гособвинение запрашивало для активистки два года ограничения свободы.

Как и остальных фигурантов, уже получивших свои приговоры (Любовь Соболь, Олега Степанова, Киру Ярмыш, Олега Навального, Николая Ляскина), Штейн обвинили в "создании угрозы массового заболевания людей по неосторожности". Именно так суд интерпретировал ее призыв в соцсети к выходу на акцию протеста в поддержку Алексея Навального в разгар пандемии коронавируса.