           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:13

Тихонова пожаловалась в ЦИК на смену глав УИК в 212-м округе

фото ЗакС политика Тихонова пожаловалась в ЦИК на смену глав УИК в 212-м округе

Кандидатка в депутаты Государственной думы от "Справедливой России - За правду" по 212-му округу Надежда Тихонова 1 сентября обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой после обновления состава участковых избирательных комиссий, отвечающих за думские выборы на ее территории. 

Тихонова отреагировала на смену председателей 17 УИК в Московском районе. По ее информации, сложившие полномочия главы комиссий готовятся к переназначению в ТИК № 47, которая организуют выборы в Госдуму по 212-му округу. Некоторые из них уже приступили к работе на новых местах. В частности, ЗАКС.РУ обнаружил, что ТИК № 47 назначила председателем УИК № 1134 Джонрида Вагабова, который до этого возглавлял УИК №1340. 

В своем обращении кандидатка отметила, что "перебежчики" из Московского района уже успели отличиться на муниципальных выборах 2019 года. Тихонова опасается, что смена председателей участковых комиссий - подготовка к новым фальсификациям.

"Напомню, что на муниципальных выборах в 2019 году именно участковые комиссии в МО "Звездное" и в МО "Гагаринское" отметились грубейшими и наглыми нарушениями, активным противодействием наблюдателям, нахождением на территории комиссий лиц, единственной целью которых было силовое воспрепятствование осуществлению законного наблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей" - говорится в тексте обращения. 

Она попросила ЦИК проверить законность формирования составов УИК в 212-м округе и не допустить до работы бывших членов комиссий Московского района. 

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала действия ТИК № 47 и 48, предложив председателям этих комиссий сложить свои полномочия. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина в пообещала в ответ, что все незаконные действия ТИК будут отменены. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru