Тихонова пожаловалась в ЦИК на смену глав УИК в 212-м округе

Кандидатка в депутаты Государственной думы от "Справедливой России - За правду" по 212-му округу Надежда Тихонова 1 сентября обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой после обновления состава участковых избирательных комиссий, отвечающих за думские выборы на ее территории.

Тихонова отреагировала на смену председателей 17 УИК в Московском районе. По ее информации, сложившие полномочия главы комиссий готовятся к переназначению в ТИК № 47, которая организуют выборы в Госдуму по 212-му округу. Некоторые из них уже приступили к работе на новых местах. В частности, ЗАКС.РУ обнаружил, что ТИК № 47 назначила председателем УИК № 1134 Джонрида Вагабова, который до этого возглавлял УИК №1340.

В своем обращении кандидатка отметила, что "перебежчики" из Московского района уже успели отличиться на муниципальных выборах 2019 года. Тихонова опасается, что смена председателей участковых комиссий - подготовка к новым фальсификациям.

"Напомню, что на муниципальных выборах в 2019 году именно участковые комиссии в МО "Звездное" и в МО "Гагаринское" отметились грубейшими и наглыми нарушениями, активным противодействием наблюдателям, нахождением на территории комиссий лиц, единственной целью которых было силовое воспрепятствование осуществлению законного наблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов избирателей" - говорится в тексте обращения.

Она попросила ЦИК проверить законность формирования составов УИК в 212-м округе и не допустить до работы бывших членов комиссий Московского района.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала действия ТИК № 47 и 48, предложив председателям этих комиссий сложить свои полномочия. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина в пообещала в ответ, что все незаконные действия ТИК будут отменены.