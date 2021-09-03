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Новости 15:40

Верховный суд снял с выборов в Госдуму девять кандидатов от "Яблока"

фото ЗакС политика Верховный суд снял с выборов в Госдуму девять кандидатов от "Яблока"

Верховный суд по иску Центризбиркома отменил регистрацию девяти кандидатов из федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму, в том числе - кандидата из Петербурга Ивана Добыша, передает "Интерфакс".

Кроме Добыша, с выборов сняты Никита Есаков, Баясхалан Чимитдоржиев, Александра Орлова, Михаил Аркадьев, Александр Амосов, Дмитрий Семавин, Елена Плотникова, Евгений Мартынов. 

Добыш выдвигался в Госдуму в региональной группе №19 федерального списка "Яблока": она включает в себя Красногвардейский район и часть Калининского района. Вместе с ним в этой группе идет журналист и историк Кирилл Страхов. Также Добыш выдвинулся в кандидаты ЗакСа по списку региональной группы.

С иском об отмене регистраций ЦИК обратился 30 августа. Поводом стало то, что Центробанк сообщил о наличии у этих девяти "яблочников" иностранных финансовых инструментов.

Также ЦИК подавал схожие иски по шести кандидатам в Госдуму от Партии роста и кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко. В числе "иностранных инструментов" последнего указывались акции российских компаний "Яндекс" и "Сбер". При этом в ЦИК заявили об опровержении этой информации, перечислив ряд других найденных у Потапенко ценных бумаг - в том числе компаний Apple, Tesla и Ford. Среди упомянутых комиссией компаний была и Public Limited Liability Company Yandex N.V. - юрлицо "Яндекса".


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