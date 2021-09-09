Последний звонок шестого созыва

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуПетербургский парламент все-таки закончил весеннюю сессию. Последнее заседание шестого созыва состоялось в четверг, 9 сентября. Перед тем как разойтись, депутат Дмитриева и спикер Макаров поспорили о приличии. После этого председатель парламента уже второй раз за неделю публично процитировал полные намеков слова блаженного Августина Аврелия и перефразировал "Манифест коммунистической партии".

Судьбоносных решений на последнем заседании ЗакСа не принимали. Девять вопросов рассмотрели быстро и почти без обсуждений.

В повестку внезапно решили не вносить законопроект Смольного о единовременных денежных выплатах долгожителям. Зато внесли поправку парламентского комитета по законодательству в положение об аппарате ЗакСа. Согласно этому документу, руководитель аппарата Михаил Субботин сможет распоряжаться бюджетными средствами на содержание ЗакСа в период, когда итоги выборов уже будут подведены, но спикера седьмого созыва еще не выберут.

Единственной возмутительницей спокойствия на последнем заседании оказалась лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева. Она раскритиковала федеральную инициативу группы единороссов, дающую возможность льготнику в любое время года отказаться от денежной компенсации и вернуть положенный ему набор социальных услуг. Дмитриева сочла документ популистским, но высказать свои аргументы с трибуны ей удалось не сразу.

- Я думаю, что все обвинения партии власти в том, что оппозиция выдвигает популистские законопроекты…, - начала депутат из Партии роста.

- Оксана Генриховна, - перебил выступавшую спикер Вячеслав Макаров. - Вы в "телевизере" что ли находитесь? Или вы хотите, чтобы я вас лишил слова за политическую агитацию? Ведите себя прилично хотя бы. Если бы вы себя прилично вели, вы бы не вели тут политическую агитацию про партии. Посмотрим, как вы заботитесь о своих депутатах.

- Это вы ведете себя неприлично, вы не имеете права, - заявила Дмитриева, когда ей включили микрофон.

- Вы в "телевизере" находитесь? - повторил вопрос Макаров.

Только после этого Дмитриевой удалось заявить, что законопроект единороссов не был должным образом просчитан, ни алгоритмически, ни финансово. Впрочем, несмотря на критику, его все равно утвердили.

ЗакС объявил благодарность шести депутатам, которые по тем или иным причинам в выборах в новый созыв участвовать не будут. Награждая коллег, спикер Макаров особенно отметил председателя комиссии по городскому хозяйству Сергея Никешина.

- Такого председателя по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, к сожалению нашему великому, больше никогда не будет в истории города, - заявил председатель парламента.

На самом деле депутатов шестого созыва, которые не участвуют в выборах в седьмой, больше шести. Но слов благодарности заслужили почему-то только члены фракции "Единая Россия". Лидер парламентских коммунистов Ольга Ходунова, которой в новом созыве Заксобрания тоже точно не будет, призналась ЗАКС.Ру, что ей не было обидно остаться без внимания.

- Я считаю, что благодарность Законодательного собрания - это не важно для жизни. Главное, чтобы была благодарность от жителей, - сказала Ходунова.

Заседание ЗакСа закончилось долгой прощальной речью Вячеслава Макарова. Он поблагодарил коллег за совместную работу и самодисциплину, отметив, что другого столь дружного коллектива вспомнить не может. Спикер призвал членов парламентского корпуса помогать своим товарищам, которые не будут избраны в новый созыв.

- Как сделать так, чтобы мы никого из них не оставили один на один со своими проблемами, со своими мыслями и всегда были единым коллективом? Это самый сложный момент. Сделаем это, тогда мы по-настоящему останется людьми, настоящим коллективом, - заявил Макаров.

Позже он заверил журналистов, что уже позаботился о людях, которые работали с депутатами, которые не будут переизбираться.

- Есть еще один момент, - продолжал Макаров наставлять парламентский корпус. - Как бы сказать, чтобы все поняли и никто ничего не понял, а вы поймете... Был лозунг такой "Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Замечательный лозунг. Депутаты всех фракций, объединяйтесь! Бывают знаковые моменты, стратегические моменты, когда надо едино не просто мыслить - мыслить можно по-разному - но объединяться обязательно. Иначе что останется от этого коллектива?

Вновь пришлась ко двору цитата блаженного Августина Аврелия. Совсем недавно Макаров воспроизводил ее на конференции петербургских единороссов:

- Когда вода поднимается, рыбы едят муравьев. Когда вода опускается, муравьи едят рыб. И пусть никто не полагается на свое сегодняшнее превосходство.

После завершения заседания спикер провел пресс-конференцию. Она ничем не отличалась от его еженедельных брифингов, только говорил покидающий Мариинский дворец единоросс больше не о текущей повестке, а об итогах своей работы.

- У нас никогда не было протестной повестки, - уверял Макаров. - Я за это коллег не устану благодарить, прежде всего депутатов других фракций, которые так поддерживали во всех ситуациях своего председателя. Поддерживали, поддерживают и, безусловно, будут поддерживать. Я в этом убежден. Мне с ними легко и просто.

Макаров рассказал, что спит с телефонами под подушкой, чтобы всегда можно было оперативно прийти на помощь товарищам.

- Если глубокой ночью звонят, значит требуется медицинская помощь, а если утром звонят - значат у кого-то обыск начался, - поделился наблюдением председатель, заверив, что корреспонденты парламентского пула тоже могут на него рассчитывать.

Конец пятого созыва ЗакСа запомнился бойкотом, который журналисты объявили Макарову из-за цензурирования вопросов для его брифингов. В конце шестого спикер заверил представителей СМИ, что никого никогда не хотел обидеть, просто получал "по две в день заказные статьи" в свой адрес, намекнув, что на это как-то приходилось реагировать.

- А самое главное. Елена Александровна [Гаврищук, начальник управления по информации ЗакСа] мне говорит: "Это не оппозиция". И это не оппозиция. Поэтому и получалось так иной раз с отдельными телеканалами…

Практика согласования вопросов для спикера, тем не менее, сохранилась до конца его правления в Мариинском дворце.























текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников