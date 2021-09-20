Беглов рассчитывает на "конструктивный диалог" с новым созывом ЗакСа при принятии бюджета

Петербургский губернатор Александр Беглов в своей авторской радиопередаче высказался о прошедших выборах и связанном с ними будущем составе городского парламента.

"Наше законодательное собрание, надеюсь, сохранит профессиональные кадры и преемственность в работе. В ближайшее время нам предстоит обсудить и утвердить бюджет Санкт-Петербурга на 2022 и два последующих года. Мы рассчитываем, что принятие бюджета пройдет в конструктивном диалоге двух ветвей власти", – произнес чиновник на "Радио России – Петербург".

Беглов отметил "корректность и открытость" выборов, обеспеченную наблюдателями, и выразил уверенность в полном соответствии состоявшейся электроральной процедуры закону.

Напомним, что Беглов проголосовал накануне в очном формате, и на избирательный участок корреспондента ЗАКС.Ру, использовав сомнительные аргументы, не пустил сотрудник ФСО.