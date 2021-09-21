Полицейские отпустили Галкину без протокола

Кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 21 Ольгу Галкину отпустили после задержания у Горизбиркома вечером 21 сентября, сообщили в Telegram-канале политика Максима Резника.

Около 18:00 под окнами Санкт-Петербургской избирательной комиссии началась стихийная акция протеста против нарушений при подсчете голосов на выборах. В ней приняли участие до 30 человек.

Помимо Галкиной полицейские задержали еще двоих протестовавших: Андрея Шваю и Петра Ильина. Их доставили в отдел № 1.

По предварительным данным ГАС "Выборы", вечером 20 сентября Галкина лидировала в округе № 21, но уже на следующий день ее обогнал кандидат от ЛДПР Андрей Малков, который шел сначала четвертым, затем третьим.

На заседание ТИК № 27 по утверждению результатов выборов не пустили членов избиркома и журналистов якобы из-за дезинфекции здания администрации Московского района.

Сергей Еремеев, фото: Константин Леньков