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Выборы 2021

Новости 21 сентября, 21:19

Полицейские отпустили Галкину без протокола

фото ЗакС политика Полицейские отпустили Галкину без протокола

Кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 21 Ольгу Галкину отпустили после задержания у Горизбиркома вечером 21 сентября, сообщили в Telegram-канале политика Максима Резника.

Около 18:00 под окнами Санкт-Петербургской избирательной комиссии началась стихийная акция протеста против нарушений при подсчете голосов на выборах. В ней приняли участие до 30 человек.

Помимо Галкиной полицейские задержали еще двоих протестовавших: Андрея Шваю и Петра Ильина. Их доставили в отдел № 1.

По предварительным данным ГАС "Выборы", вечером 20 сентября Галкина лидировала в округе № 21, но уже на следующий день ее обогнал кандидат от ЛДПР Андрей Малков, который шел сначала четвертым, затем третьим. 

На заседание ТИК № 27 по утверждению результатов выборов не пустили членов избиркома и журналистов якобы из-за дезинфекции здания администрации Московского района.

Сергей Еремеев, фото: Константин Леньков


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